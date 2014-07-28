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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1347134813491350
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08

Сорри, если баян...

https://m.censor.net.ua/news/3109983/zl ... ed_sudom_v
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13

  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v

Да уж, деньги любят де*** :evil:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:15

  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v


Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:37

  freeze написав:
  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v


Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
Поразительно с такими деньгами и до сих пор на свободе, чувак фартовый. Меня с 5к$ уже финмоном пугали.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:41

ulanusa1
Привет.
Думаю, что ждать сильных прыжков до осени не придется, т.к. оба лидера президентской гонки за дефолт.

Я писал, что назрела перезагрузка ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v
Це щось на грані фантастики :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:27

  freeze написав:
  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v


Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.


Если задуматься, то не соглашусь.Возможно знакомых и нет, а если есть, то сколько :?: Явно что банков больше.Думается, что светить даже знакомым менялам такие суммы опасно.А пересчитывать деньги как.Вот и получается что выбор вполне объясним.Только нужно было работать спокойно по 150 и не жужжать.Привлечь родственников.Глупо было поддельный док давать. который явно будет дальше проверяться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34

Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D
Темпы падения до конца месяца позволяют.Это лишний раз показывает как нельзя доверять верхам.кстати. кто помнит. что они наванговали на этот и сл год.Там вроде сразу резко 29,7.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:45

  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

Записал :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:кто помнит. что они наванговали на этот и сл год.Там вроде сразу резко 29,7.
надо же было обосновать для покупателей курс 28

А Яша говорил что сезонных колебаний больше не будет https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 10900.html

Раньше мы наблюдали так называемые сезонные колебания. Например, когда аграрии собрали урожай, но негде было его хранить, они старались быстро продать, валютная выручка заходила в страну и, соответственно, шло укрепление гривны. А перед Новым годом импортеры завозили товар, соответственно, был повышенный спрос на валюту, и цена за доллар поднималась. Но сейчас бизнес уже стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования, понимая, что сезонные колебания могут ему навредить. И с прошлого года мы видим, что сезонность стала исчезать. Например, импортеры понимали, что в зимний сезон доллар будет расти перед праздниками, поэтому приобрели доллар заранее, когда он был дешевле. Из-за этого мы практически не увидели колебаний.

такие там проффесора работают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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