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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08
Сорри, если баян...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:15
Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:37
Поразительно с такими деньгами и до сих пор на свободе, чувак фартовый. Меня с 5к$ уже финмоном пугали.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:41
ulanusa1
Привет.
Думаю, что ждать сильных прыжков до осени не придется, т.к. оба лидера президентской гонки за дефолт.
Я писал, что назрела перезагрузка ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Це щось на грані фантастики
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:27
Если задуматься, то не соглашусь.Возможно знакомых и нет, а если есть, то сколько Явно что банков больше.Думается, что светить даже знакомым менялам такие суммы опасно.А пересчитывать деньги как.Вот и получается что выбор вполне объясним.Только нужно было работать спокойно по 150 и не жужжать.Привлечь родственников.Глупо было поддельный док давать. который явно будет дальше проверяться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34
Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь
Темпы падения до конца месяца позволяют.Это лишний раз показывает как нельзя доверять верхам.кстати. кто помнит. что они наванговали на этот и сл год.Там вроде сразу резко 29,7.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:45
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
надо же было обосновать для покупателей курс 28
А Яша говорил что сезонных колебаний больше не будет
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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