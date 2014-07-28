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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"Екзит пол" в політтемі - Політичні дискусії
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02
помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...
а шо делать?
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