RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1348134913501351
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

"Екзит пол" в політтемі - Політичні дискусії
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23467
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5368 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02

  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5783
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3607 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54

  сірий написав:
  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

Записал :mrgreen:


Там и встретимся, с тебя пузырь за встречу :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15361
З нами з: 04.05.10
Подякував: 753 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

vitaliian

Я тут как то писал важные наблюдения, долго заново расписывать.Смысл одного из них - лишь бы сказать, а делать не нужно.Т е очень модно стало просто говорить.Им кажется что этого достаточно. чтобы все поверили.Недавно Порошенко сказал, что доходы населения опережают расходы.Я знаю только одного человека, у кот так - это вася из ривного.Теперь яша сказал, а сезонность как была так и осталась.Короче, кто из них что сказал, это не фрс и не ецб, где каждое слово может встряхнуть рынки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15361
З нами з: 04.05.10
Подякував: 753 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1348134913501351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (28)
05.02.2019 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.