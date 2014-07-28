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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"Екзит пол" в політтемі - Політичні дискусії
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02
помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...
а шо делать?
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54
Там и встретимся, с тебя пузырь за встречу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58
vitaliian
Я тут как то писал важные наблюдения, долго заново расписывать.Смысл одного из них - лишь бы сказать, а делать не нужно.Т е очень модно стало просто говорить.Им кажется что этого достаточно. чтобы все поверили.Недавно Порошенко сказал, что доходы населения опережают расходы.Я знаю только одного человека, у кот так - это вася из ривного.Теперь яша сказал, а сезонность как была так и осталась.Короче, кто из них что сказал, это не фрс и не ецб, где каждое слово может встряхнуть рынки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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