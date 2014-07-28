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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"Екзит пол" в політтемі - Політичні дискусії
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02
помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...
а шо делать?
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54
Там и встретимся, с тебя пузырь за встречу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58
vitaliian
Я тут как то писал важные наблюдения, долго заново расписывать.Смысл одного из них - лишь бы сказать, а делать не нужно.Т е очень модно стало просто говорить.Им кажется что этого достаточно. чтобы все поверили.Недавно Порошенко сказал, что доходы населения опережают расходы.Я знаю только одного человека, у кот так - это вася из ривного.Теперь яша сказал, а сезонность как была так и осталась.Короче, кто из них что сказал, это не фрс и не ецб, где каждое слово может встряхнуть рынки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:06
Сложно загадывать, что будет.Последние годы явно не оправдали надежды свн и обвалистов.Но рано или поздно приходит равновесие.Помнишь я писал, что причина этому празднику это стерилизация гривны.При этом гривна не работает на экономику.Этот фокус скоро или не скоро должен закончится.Для этого нужен толчёк.мы наблюдали события в заливе и всем стало понятно. что гривны даже нестирилизованной валом.Нужен только повод для срочной конвертации и 30 случилось очень быстро.Дадут нам повод.Я сказал, что с осени в гривну не играю, т к вероятность повода очень возрастёт.Многие считают, что с апреля.Не разделяю.Пс помнишь как по 27,60 казалось дёшево. а много ли времени прошло
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
По последним опросам двойка лидеров Зеленский и Тимошенко.
Зеленский прямо за дефолт.
Тимошенко обещает снижение цен на газ. Это разрыв отношений с МВФ. Дальше два варианта - 1. занимаем у роисси и теряем независимость 2. сразу обьявляем дефолт или фиксируем социально приемлемый курс доллара на уровне 20, пиаримся на огромном достижении, запрещаем свободную конвертацию валюты, мучаемся год-два с дефицитами товаров первой необходимости а уже потом обьявляем дефолт.
Гройсман год тянул с повышением цен на газ и в итоге пришлось поднимать прямо перед выборами, т.к. альтернитива - разрыв программы финансирования МВФ. А дальше вы знаете.
Таким образом на текущий момент выборы Президента ключевой курсообразующий фактор и встречать их лучше на зеленом заборе.
Востаннє редагувалось ulanusa1 в Вів 05 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:24
В президентські повноваження не входить зміна ціни на газ.
Максимум,що може зробити ЮВТ,і це вже підтвердив Крулько,як тільки стане президентом,одразу ЮВТ подасть в ВР законопроект про зниження ціни в 2 рази.Причому хитра Юля подасть цей законопроект до парламентських виборів.Задача - вбити два зайці.
ВР у нинішньому складі не набере 226 за зниження ціни.А Юлі це вигідно.Потім,перед парламетськими виборами скаже - Бачите,я внесла законопроект,а фракції БПП і Народний Фронт не проголосували.Значить на парламентських виборах за них не голосуйте,а голосуйте за мене.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:38
Стоп.
Какой законопроект? Какая Рада? У них нет полномочий устанавливать цены на газ.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:41
Вы же понимаете, что сфера влияния Прнзидента гораздо шире чем его обязанности по Конституции. Народ читает борды со словом "Гарантую", поэтому дальнейшие отговорки приниматься не будут.
Т.е. после парламентских выборов придется таки снижать... И речь не шла о конкретных сроках типа "в первый же день после выборов". Народ будет смотреть по платежкам, т.е нужно успеть до отопительного сезона.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:43
freeze
Рада назначает КМУ и предоставляет ему полномочия. Этого достаточно.
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