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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1349135013511352>
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

"Екзит пол" в політтемі - Політичні дискусії
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02

  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54

  сірий написав:
  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

Записал :mrgreen:


Там и встретимся, с тебя пузырь за встречу :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

vitaliian

Я тут как то писал важные наблюдения, долго заново расписывать.Смысл одного из них - лишь бы сказать, а делать не нужно.Т е очень модно стало просто говорить.Им кажется что этого достаточно. чтобы все поверили.Недавно Порошенко сказал, что доходы населения опережают расходы.Я знаю только одного человека, у кот так - это вася из ривного.Теперь яша сказал, а сезонность как была так и осталась.Короче, кто из них что сказал, это не фрс и не ецб, где каждое слово может встряхнуть рынки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:06

  чик написав:
  Vitl написав:Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь :D

помнишь, как после михи па 25 откупались, а следующий год летом или осенью опять 25, можно было в гривне оставаться, так и сча походу буде...
всё забываю пример насчёт импорта, малому через фирму в начале декабря заказали комп из китая, думали дешевле без посредников - до сих пор таможню не прошёл...


Сложно загадывать, что будет.Последние годы явно не оправдали надежды свн и обвалистов.Но рано или поздно приходит равновесие.Помнишь я писал, что причина этому празднику это стерилизация гривны.При этом гривна не работает на экономику.Этот фокус скоро или не скоро должен закончится.Для этого нужен толчёк.мы наблюдали события в заливе и всем стало понятно. что гривны даже нестирилизованной валом.Нужен только повод для срочной конвертации и 30 случилось очень быстро.Дадут нам повод.Я сказал, что с осени в гривну не играю, т к вероятность повода очень возрастёт.Многие считают, что с апреля.Не разделяю.Пс помнишь как по 27,60 казалось дёшево. а много ли времени прошло :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  L написав:Доброго дня!
Звідки такі дані? Наскільки я пригадую, ЮВТ завжди була "помішана" на ревальвації, тим більше, якщо їй доведеться виконувати обіцяні "газ в 2 рази" (а перед парламентськими хоч-не-хоч, а доведеться),то девальвація їй зовсім не потрібна. Так що хоча б на утримання курсу вона буде вставляти пальці в двері Яші, навіть, можливо, і в не переносному значенні.
А другий хто


По последним опросам двойка лидеров Зеленский и Тимошенко.

Зеленский прямо за дефолт.

Тимошенко обещает снижение цен на газ. Это разрыв отношений с МВФ. Дальше два варианта - 1. занимаем у роисси и теряем независимость 2. сразу обьявляем дефолт или фиксируем социально приемлемый курс доллара на уровне 20, пиаримся на огромном достижении, запрещаем свободную конвертацию валюты, мучаемся год-два с дефицитами товаров первой необходимости а уже потом обьявляем дефолт.

Гройсман год тянул с повышением цен на газ и в итоге пришлось поднимать прямо перед выборами, т.к. альтернитива - разрыв программы финансирования МВФ. А дальше вы знаете.

Таким образом на текущий момент выборы Президента ключевой курсообразующий фактор и встречать их лучше на зеленом заборе.
Востаннє редагувалось ulanusa1 в Вів 05 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:24

  ulanusa1 написав:Тимошенко обещает снижение цен на газ.

В президентські повноваження не входить зміна ціни на газ.
Максимум,що може зробити ЮВТ,і це вже підтвердив Крулько,як тільки стане президентом,одразу ЮВТ подасть в ВР законопроект про зниження ціни в 2 рази.Причому хитра Юля подасть цей законопроект до парламентських виборів.Задача - вбити два зайці.
ВР у нинішньому складі не набере 226 за зниження ціни.А Юлі це вигідно.Потім,перед парламетськими виборами скаже - Бачите,я внесла законопроект,а фракції БПП і Народний Фронт не проголосували.Значить на парламентських виборах за них не голосуйте,а голосуйте за мене.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:38

  tea написав:Максимум,що може зробити ЮВТ,і це вже підтвердив Крулько,як тільки стане президентом,одразу ЮВТ подасть в ВР законопроект про зниження ціни в 2 рази.Причому хитра Юля подасть цей законопроект до парламентських виборів.Задача - вбити два зайці.


Стоп.
Какой законопроект? Какая Рада? У них нет полномочий устанавливать цены на газ.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:41

  tea написав:
  ulanusa1 написав:Тимошенко обещает снижение цен на газ.

В президентські повноваження не входить зміна ціни на газ.
Максимум,що може зробити ЮВТ,і це вже підтвердив Крулько,як тільки стане президентом,одразу ЮВТ подасть в ВР законопроект про зниження ціни в 2 рази.Причому хитра Юля подасть цей законопроект до парламентських виборів.Задача - вбити два зайці.
ВР у нинішньому складі не набере 226 за зниження ціни.А Юлі це вигідно.Потім,перед парламетськими виборами скаже - Бачите,я внесла законопроект,а фракції БПП і Народний Фронт не проголосували.Значить на парламентських виборах за них не голосуйте,а голосуйте за мене.


Вы же понимаете, что сфера влияния Прнзидента гораздо шире чем его обязанности по Конституции. Народ читает борды со словом "Гарантую", поэтому дальнейшие отговорки приниматься не будут.
Т.е. после парламентских выборов придется таки снижать... И речь не шла о конкретных сроках типа "в первый же день после выборов". Народ будет смотреть по платежкам, т.е нужно успеть до отопительного сезона.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:43

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Рада назначает КМУ и предоставляет ему полномочия. Этого достаточно.
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