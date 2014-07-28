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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:44
ulanusa1 написав:freeze
Рада назначает КМУ и предоставляет ему полномочия. Этого достаточно.
Мы в курсе ))
Просто Чай написал какую-то ерундистику про законопроект о снижении цены на газ то ли от Крулько, то ли от Тимошенко.
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:07
ulanusa1 написав: tea написав:
В президентські повноваження не входить зміна ціни на газ.
Максимум,що може зробити ЮВТ,і це вже підтвердив Крулько,як тільки стане президентом,одразу ЮВТ подасть в ВР законопроект про зниження ціни в 2 рази.Причому хитра Юля подасть цей законопроект до парламентських виборів.Задача - вбити два зайці.
ВР у нинішньому складі не набере 226 за зниження ціни.А Юлі це вигідно.Потім,перед парламетськими виборами скаже - Бачите,я внесла законопроект,а фракції БПП і Народний Фронт не проголосували.Значить на парламентських виборах за них не голосуйте,а голосуйте за мене.
Вы же понимаете, что сфера влияния Прнзидента гораздо шире чем его обязанности по Конституции. Народ читает борды со словом "Гарантую", поэтому дальнейшие отговорки приниматься не будут.
Т.е. после парламентских выборов придется таки снижать
...
Теж під питанням.Для цього потрібно,щоб була створена така коаліція між фракціями,яка в коаліційній угоді пропише "знизимо ціну вдвічі".
Востаннє редагувалось tea
в Вів 05 лют, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:18
tea написав:
Теж під питанням.Для цього потрібно,щоб була створена така коаліція між фракціями,яка в коаліційній угоді пропише "зниземо ціну вдвічі".
думаете мало желающих попасть в парламент любой ценой? Да хоть всё бесплатно.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:32
vitaliian написав: tea написав:
Теж під питанням.Для цього потрібно,щоб була створена така коаліція між фракціями,яка в коаліційній угоді пропише "зниземо ціну вдвічі".
думаете мало желающих попасть в парламент любой ценой? Да хоть всё бесплатно.
БПП і Народний фронт не будуть обіцяти знизити ціну на газ.
Гриценко обтічно відповів на питання по ціні газу.
Казав - знизимо ціну на газ на корупційну складову,якщо вона там є.
Щось мені логіка підказує,що МВФ порадить Гриценку не шукати корупційної складової і не знижувати ціну.
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