Мы в курсе ))
Просто Чай написал какую-то ерундистику про законопроект о снижении цены на газ то ли от Крулько, то ли от Тимошенко.
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:44
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:07
Теж під питанням.Для цього потрібно,щоб була створена така коаліція між фракціями,яка в коаліційній угоді пропише "знизимо ціну вдвічі".
Востаннє редагувалось tea в Вів 05 лют, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
думаете мало желающих попасть в парламент любой ценой? Да хоть всё бесплатно.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:32
БПП і Народний фронт не будуть обіцяти знизити ціну на газ.
Гриценко обтічно відповів на питання по ціні газу.
Казав - знизимо ціну на газ на корупційну складову,якщо вона там є.
Щось мені логіка підказує,що МВФ порадить Гриценку не шукати корупційної складової і не знижувати ціну.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
если НФ не поддержит Батькивщину будут там же где и Наша Украина. У БПП количество мест в новом парламенте будет небольшим. Уровень поддержки ПАП у населения низкий.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:46
ulanusa1
или фиксируем социально приемлемый курс доллара на уровне 20
тогда и зелёный забор не нужен
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:51
Посмотрите результаты голосования https://forum.finance.ua/topic221395.html Сорри за офтопп
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:55
Сегодня опустились примерно до 27,20 на продажу.Темпы теоретически должны упасть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:58
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.Но времени ещё много.Будет ли мощный отскок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:20
Теж так думаю.
Обгрунтую.
Вчора НБУ викупив надлишку 20 млн.Тобто по курсам 27.4Х,які були вчора,такий надлишок виходив.
Сьогодні НБУ викупив надлишку 40 млн.,бо заходили нерезиденти.
Завтра міжбанк почнеться 27.1Х/27.1Х.Не так як вчора.Нерезиденти вже до наступного вівторка не заходитимуть.
Тому й думаю,що якщо зниження курсу й буде,то 27.00 не проб"ють.
Це я про міжбанк.
По готівці висновок зроблю пізніше,коли прочитаю вечірні зелені букви і тенденцію Крижополя.
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