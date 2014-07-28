ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:21
Vitl написав:
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.
Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
tea
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:39
freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:47
Starikan написав: freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
ну дефолт и что?
в этом году 40% бюджета на обслуживание долгов(мало? хотите 50%?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:48
Starikan написав: freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
За дефолт Коломойский = Зеленский. Я думаю Ulan это имел в виду
Игорь
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50
Понятие Население и Посетители финансового форума чуть разные ))) Но даже среди пользователей тут похоже во втором туре победит Зеленский.
freeze
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:53
tea написав: Vitl написав:
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.
Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
файно...маленьке прохання -регулярно сповіщати про зміну рейтингу (як мінімум двічі на день)-вранці і вечором (буду робити ставки на вас як на фаворита)у фаворит-спорт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:03
prodigy написав: Starikan написав: freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
ну дефолт и что?
в этом году 40% бюджета на обслуживание долгов(мало? хотите 50%?)
Ну он, конечно, прямо об этом сказать не может, но косвенно вполне ясно дает понять это в интервью Гордону:
https://gordonua.com/news/politics/zele ... 11639.html
Описание "жестких условий" МВФ и "А отдавать – то потом" я трактую именно как готовность рассматривать дефолт как решение.
Полагаю, ноги растут отсюда:
https://ru.tsn.ua/politika/defolt-esche ... 52542.html
Последнее время Зеленский не только экономические взгляды копирует, но даже манеру речи.
В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.
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ulanusa1
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