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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:21
Vitl написав:
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.
Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:39
freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:47
Starikan написав: freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
ну дефолт и что?
в этом году 40% бюджета на обслуживание долгов(мало? хотите 50%?)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:48
Starikan написав: freeze написав:
Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?
Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
За дефолт Коломойский = Зеленский. Я думаю Ulan это имел в виду
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50
Понятие Население и Посетители финансового форума чуть разные ))) Но даже среди пользователей тут похоже во втором туре победит Зеленский.
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freeze
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:53
tea написав: Vitl написав:
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.
Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
файно...маленьке прохання -регулярно сповіщати про зміну рейтингу (як мінімум двічі на день)-вранці і вечором (буду робити ставки на вас як на фаворита)у фаворит-спорт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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