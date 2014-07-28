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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1350135113521353
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:21

  Vitl написав:До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.

Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:39

  freeze написав: Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?

Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:47

  Starikan написав:
  freeze написав: Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?

Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.


ну дефолт и что?
в этом году 40% бюджета на обслуживание долгов(мало? хотите 50%?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:48

  Starikan написав:
  freeze написав: Кстати откуда у вас инфа о том, что Зеленский за дефолт ?

Вот-вот, я не сторонник Зе, но в программе у него об этом ни слова.
За дефолт - мураевы и Ко.

За дефолт Коломойский = Зеленский. Я думаю Ulan это имел в виду
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50

  Игорь написав:
  vitaliian написав:Уровень поддержки ПАП у населения низкий.

Посмотрите результаты голосования https://forum.finance.ua/topic221395.html Сорри за офтопп


Понятие Население и Посетители финансового форума чуть разные ))) Но даже среди пользователей тут похоже во втором туре победит Зеленский.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:53

  tea написав:
  Vitl написав:До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.

Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.


файно...маленьке прохання -регулярно сповіщати про зміну рейтингу (як мінімум двічі на день)-вранці і вечором (буду робити ставки на вас як на фаворита)у фаворит-спорт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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