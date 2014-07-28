Vitl написав:ulanusa1
В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.
Я недавно распинался на эту тему.Я назвал это назревшей перезагрузкой.И был против уверенности, что текущими полумерами можно выровнять ситуацию.Всё подробно сложно повторить.Но в несоответствие пришло почти всё, сплошной перекос.И курс не соответствует реалиям, в чём расписываются сами верха.Они публикуют бюджетный и расчётный прогнозируемый курсы гораздо выше существующего, что говорит о манипуляциях и вынужденном давлении.
Я с тобой согласен, что сами мы свои долги не выплатим, если все останется как сейчас. Тут "или ишак или падишах": или "перезагрузимся", или доллар должен сильно девальвировать на фоне кризиса в США. Большинство западных стран десятилетиями балансируют на грани дефолта с колоссальным соотношением Долг/ВВП за счет низкой ставки заимствования. Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.