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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:51

  Vitl написав:ulanusa1
В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.

Я недавно распинался на эту тему.Я назвал это назревшей перезагрузкой.И был против уверенности, что текущими полумерами можно выровнять ситуацию.Всё подробно сложно повторить.Но в несоответствие пришло почти всё, сплошной перекос.И курс не соответствует реалиям, в чём расписываются сами верха.Они публикуют бюджетный и расчётный прогнозируемый курсы гораздо выше существующего, что говорит о манипуляциях и вынужденном давлении.


Я с тобой согласен, что сами мы свои долги не выплатим, если все останется как сейчас. Тут "или ишак или падишах": или "перезагрузимся", или доллар должен сильно девальвировать на фоне кризиса в США. Большинство западных стран десятилетиями балансируют на грани дефолта с колоссальным соотношением Долг/ВВП за счет низкой ставки заимствования. Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

  prodigy написав:ulanusa1

я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо?
а для граждан? за граждан он ничего не говорил

давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств
http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200

любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины
дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)


100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта
обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).
падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.
социальная дестабилизация
ущерб для обороноспособности

И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.

Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
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