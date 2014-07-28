Vitl написав:ulanusa1 В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.
Я недавно распинался на эту тему.Я назвал это назревшей перезагрузкой.И был против уверенности, что текущими полумерами можно выровнять ситуацию.Всё подробно сложно повторить.Но в несоответствие пришло почти всё, сплошной перекос.И курс не соответствует реалиям, в чём расписываются сами верха.Они публикуют бюджетный и расчётный прогнозируемый курсы гораздо выше существующего, что говорит о манипуляциях и вынужденном давлении.
Я с тобой согласен, что сами мы свои долги не выплатим, если все останется как сейчас. Тут "или ишак или падишах": или "перезагрузимся", или доллар должен сильно девальвировать на фоне кризиса в США. Большинство западных стран десятилетиями балансируют на грани дефолта с колоссальным соотношением Долг/ВВП за счет низкой ставки заимствования. Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.
я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо? а для граждан? за граждан он ничего не говорил
давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200
любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)
100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.
Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.). падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу. социальная дестабилизация ущерб для обороноспособности
И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.
Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
ulanusa1 написав:Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.). падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу. социальная дестабилизация ущерб для обороноспособности
И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.
Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
Я думаю, что чересчур мрачное описание. Десятки стран за последние 100 лет в той или иной мере прошли через разные степени дефолта, и не исчезли с карты мира, и в большинстве своем живут лучше, чем на сегодня Украина.
ВВП Аргентины - чемпиона по дефолтам - страны со сравнимым населением как у нас в пять раз выше чем у нас.