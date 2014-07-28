Vitl написав:ulanusa1 В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.
Я недавно распинался на эту тему.Я назвал это назревшей перезагрузкой.И был против уверенности, что текущими полумерами можно выровнять ситуацию.Всё подробно сложно повторить.Но в несоответствие пришло почти всё, сплошной перекос.И курс не соответствует реалиям, в чём расписываются сами верха.Они публикуют бюджетный и расчётный прогнозируемый курсы гораздо выше существующего, что говорит о манипуляциях и вынужденном давлении.
Я с тобой согласен, что сами мы свои долги не выплатим, если все останется как сейчас. Тут "или ишак или падишах": или "перезагрузимся", или доллар должен сильно девальвировать на фоне кризиса в США. Большинство западных стран десятилетиями балансируют на грани дефолта с колоссальным соотношением Долг/ВВП за счет низкой ставки заимствования. Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.
я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо? а для граждан? за граждан он ничего не говорил
давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200
любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)
100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.
Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.). падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу. социальная дестабилизация ущерб для обороноспособности
И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.
Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
ulanusa1 написав:Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.). падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу. социальная дестабилизация ущерб для обороноспособности
И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.
Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
Я думаю, что чересчур мрачное описание. Десятки стран за последние 100 лет в той или иной мере прошли через разные степени дефолта, и не исчезли с карты мира, и в большинстве своем живут лучше, чем на сегодня Украина.
ВВП Аргентины - чемпиона по дефолтам - страны со сравнимым населением как у нас в пять раз выше чем у нас.
Структура ВВП (в 2008 году) Сельское хозяйство — 9,9 %. Растениеводство (пшеница, кукуруза, подсолнечник, фрукты), животноводство (мясное скотоводство, мясо-шерстяное овцеводство). Промышленность — 32,7 %. Машиностроение (в том числе транспортное, сельскохозяйственное, станкостроение), пищевая (в том числе мясохладобойная, зерномельная), металлургия, добывающая, нефтепереработка, нефтехимическая, деревообрабатывающая. Сфера услуг — 57,4 %. Туризм, торговля и т. д.
По моим ощущениям Аргентина страна не богатая Национальная валюта за 6 лет девальвировала в 7 раз в супермаркете( в ПОВе) менял 5,5 песо за 1 долл (на черном рынке давали 8песо за 1 долл) сегодня офиц.курс 37.2 песо за долл (на черном уже 50)
вне крупных мегаполисов заплата 200 долл в мес (так что в Украине жизнь не хуже, поверьте)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
ulanusa1 написав:100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.
Греції не списали ні євроцента. Нам теж нічого не спишуть - вже не ті часи, що були раніше. Ми можемо сплачувати відсотки, тому дефолт не зрозуміють і не простять. Беня вже кинув вкладників Приватбанку, а, тепер, хоче кинути всіх інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо? а для граждан? за граждан он ничего не говорил
давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200
любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)
100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.
Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.). падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу. социальная дестабилизация ущерб для обороноспособности
И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.
Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
Есть еще пример Исландии - европейская страна со своей валютой, не член ЕС. В результате экономического кризиса 2008 года стоимость нац.валюты упала вдвое. В 2008-2009 годах были массовые беспорядки. В 2010-2011 годах страна провела референдумы и отказалась от выплат долгов вкладчикам из Великобритании и Нидерландов. В результате страна одной из первых в Европе вернулась на докризисный уровень. С 2009 по 2017 ВВП вырос почти вдвое (с 12,94 до 23,9 млрд.долл). https://www.google.com/publicdata/explo ... &ind=false https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8
ulanusa1 написав:100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.
Греції не списали ні євроцента. Нам теж нічого не спишуть - вже не ті часи, що були раніше. Ми можемо сплачувати відсотки, тому дефолт не зрозуміють і не простять. Беня вже кинув вкладників Приватбанку, а, тепер, хоче кинути всіх інших.
В 2012-м Греции списали около 100 млрд.евро:
Under the terms of the restructuring, bondholders stand to lose up to 75% of their investment by writing down the value of Greek bonds by 53.3% and exchanging the debt for securities with a lower interest rate.
The deal is expected to eliminate over €100 billion from Greece's debt load and reduce its funding costs over the next few years, according to the Institute of International Finance, which represents the private sector.