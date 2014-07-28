Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

prodigy написав: ulanusa1



я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо?

а для граждан? за граждан он ничего не говорил



давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств

http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200



любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины

дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все) я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо?а для граждан? за граждан он ничего не говорилдавайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательствлюбому украинцу, который хранит сбережения в банках Украиныдефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)

100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.