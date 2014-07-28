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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1351135213531354
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:51

  Vitl написав:ulanusa1
В дефолте, конечно, могут быть свои плюсы. Но мне кажется минусов больше. Давайте обсудим - это как раз в контексте ветки в отличие от политики.

Я недавно распинался на эту тему.Я назвал это назревшей перезагрузкой.И был против уверенности, что текущими полумерами можно выровнять ситуацию.Всё подробно сложно повторить.Но в несоответствие пришло почти всё, сплошной перекос.И курс не соответствует реалиям, в чём расписываются сами верха.Они публикуют бюджетный и расчётный прогнозируемый курсы гораздо выше существующего, что говорит о манипуляциях и вынужденном давлении.


Я с тобой согласен, что сами мы свои долги не выплатим, если все останется как сейчас. Тут "или ишак или падишах": или "перезагрузимся", или доллар должен сильно девальвировать на фоне кризиса в США. Большинство западных стран десятилетиями балансируют на грани дефолта с колоссальным соотношением Долг/ВВП за счет низкой ставки заимствования. Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

  prodigy написав:ulanusa1

я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо?
а для граждан? за граждан он ничего не говорил

давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств
http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200

любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины
дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)


100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта
обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).
падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.
социальная дестабилизация
ущерб для обороноспособности

И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.

Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ulanusa1 написав:Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта
обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).
падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.
социальная дестабилизация
ущерб для обороноспособности

И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.

Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.


Я думаю, что чересчур мрачное описание. Десятки стран за последние 100 лет в той или иной мере прошли через разные степени дефолта, и не исчезли с карты мира, и в большинстве своем живут лучше, чем на сегодня Украина.

ВВП Аргентины - чемпиона по дефолтам - страны со сравнимым населением как у нас в пять раз выше чем у нас.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:ВВП Аргентины


Структура ВВП (в 2008 году)
Сельское хозяйство — 9,9 %. Растениеводство (пшеница, кукуруза, подсолнечник, фрукты), животноводство (мясное скотоводство, мясо-шерстяное овцеводство).
Промышленность — 32,7 %. Машиностроение (в том числе транспортное, сельскохозяйственное, станкостроение), пищевая (в том числе мясохладобойная, зерномельная), металлургия, добывающая, нефтепереработка, нефтехимическая, деревообрабатывающая.
Сфера услуг — 57,4 %. Туризм, торговля и т. д.

По моим ощущениям Аргентина страна не богатая
Национальная валюта за 6 лет девальвировала в 7 раз
в супермаркете( в ПОВе) менял 5,5 песо за 1 долл (на черном рынке давали 8песо за 1 долл)
сегодня офиц.курс 37.2 песо за долл (на черном уже 50)

вне крупных мегаполисов заплата 200 долл в мес (так что в Украине жизнь не хуже, поверьте)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ulanusa1 написав:100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Греції не списали ні євроцента. Нам теж нічого не спишуть - вже не ті часи, що були раніше. Ми можемо сплачувати відсотки, тому дефолт не зрозуміють і не простять.
Беня вже кинув вкладників Приватбанку, а, тепер, хоче кинути всіх інших.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:36

  ulanusa1 написав:
  prodigy написав:ulanusa1

я это высказывание Коломойского слышал несколько раз-Беня считает, что для страны ничего плохо?
а для граждан? за граждан он ничего не говорил

давайте разберем + и- дефолта:(кстати в 2015 у нас был технический дефолт, да-да. ведь Реструктуризация долговых обязательств "имени Яресько"-это и был технический дефолт(Технический дефолт — это ситуация, когда заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем.) Т.е. государство Украина попросила отсрочить выполнение долговых обязательств
http://www.dsnews.ua/economics/chem-gro ... 2015162200

любому украинцу, который хранит сбережения в банках Украины
дефолт не будет желанным событием (а вдруг депозиты не вернут?... все)


100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта
обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).
падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.
социальная дестабилизация
ущерб для обороноспособности

И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.

Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.


Есть еще пример Исландии - европейская страна со своей валютой, не член ЕС.
В результате экономического кризиса 2008 года стоимость нац.валюты упала вдвое.
В 2008-2009 годах были массовые беспорядки.
В 2010-2011 годах страна провела референдумы и отказалась от выплат долгов вкладчикам из Великобритании и Нидерландов.
В результате страна одной из первых в Европе вернулась на докризисный уровень.
С 2009 по 2017 ВВП вырос почти вдвое (с 12,94 до 23,9 млрд.долл).
https://www.google.com/publicdata/explo ... &ind=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8
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  lapay написав:
  ulanusa1 написав:100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Греції не списали ні євроцента. Нам теж нічого не спишуть - вже не ті часи, що були раніше. Ми можемо сплачувати відсотки, тому дефолт не зрозуміють і не простять.
Беня вже кинув вкладників Приватбанку, а, тепер, хоче кинути всіх інших.


В 2012-м Греции списали около 100 млрд.евро:
Under the terms of the restructuring, bondholders stand to lose up to 75% of their investment by writing down the value of Greek bonds by 53.3% and exchanging the debt for securities with a lower interest rate.

The deal is expected to eliminate over €100 billion from Greece's debt load and reduce its funding costs over the next few years, according to the Institute of International Finance, which represents the private sector.

https://money.cnn.com/2012/03/09/market ... /index.htm
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