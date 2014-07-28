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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1353135413551356>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:22

Я вообще не пойму, чему удивляется толпа.Ищут какую то кошку в комнате, где её нет.Уже который раз напишу явную причину происходящего - гривневая масса связана и стерилизована.Остальные причины сейчас не существенные.Пирамида овгз и депозитов просто перезанимается, овгз со скоростью чуть ли не в днях и неделях, депозиты с более длительным сроком.Сотни миллиардов гривен перезанимаются и не выходят на конвертацию.Ещё сотни миллиардов находятся в обороте, т к гривна удобна для оборота.Но они , эти миллиарды, при любом дуновении ветра побегут ту да же, на конвертацию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:27

Непонятно, о каких дефолтах тут вчера писали.У нас же всё пучком.Валюты валом, даже опять уменьшают обязаловку к продаже.Какие такие долги.Все задаются вопросом, где нас дурят.Какая разница, где.Важно понимать, что дурят, и свести риск к минимуму.Однозначно, что все эти игры закончатся с окончанием выборов, стране прийдётся начать "новую жизнь" по средставам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:30

  tea написав:
  Vitl написав:До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.

Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.

:D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:35

Вообще прикольно, всего два с половиной дня назад мы давали результаты.Курс просто обвалился.То, что он пойдёт вниз предполагали почти все, но так быстро никто.Оптимисты называли 27 к концу месяца, а месяц то только начался по сути.Самым логичным продолжением будут теперь волны туда сюда, в боковике.В нашей стране невозможно уверенно спрогнозировать, но я сомневаюсь в продолжении темпа, около 27 должны задержаться.Ну разве нбу начнёт выкупать не десятками, а сотнями, то ему прийдётся опускать и дальше.Цирк.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:.Валюты валом, даже опять уменьшают обязаловку к продаже.
Чрезмерная регуляция в т.ч. отпугивает инвестора. Кому приятно когда вам кто-то указывает сколько выручки продавать. Это ваша выручка.

Но они , эти миллиарды, при любом дуновении ветра побегут ту да же, на конвертацию.
оно всегда так хорошо пока хорошо. Помню летом 2008 все мои коллеги брали долларовые кредиты на квартиры и машины. Жизнь казалась раем, кредиты давали всем желающим (по липовым справкам) , те кто мог себе позволить только велосипед вдруг пересели на новенький ланос, авео или логан. Казалось праздник будет длиться вечно. Не так был страшен обвал с 5,05 до 8 (в пределах "сезонных колебаний") как потеря многими дохода, дальше шла цепная реакция и паника.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:00

  vitaliian написав:
  Vitl написав:.Валюты валом, даже опять уменьшают обязаловку к продаже.
Чрезмерная регуляция в т.ч. отпугивает инвестора. Кому приятно когда вам кто-то указывает сколько выручки продавать. Это ваша выручка.

Но они , эти миллиарды, при любом дуновении ветра побегут ту да же, на конвертацию.
оно всегда так хорошо пока хорошо. Помню летом 2008 все мои коллеги брали долларовые кредиты на квартиры и машины. Жизнь казалась раем, кредиты давали всем желающим (по липовым справкам) , те кто мог себе позволить только велосипед вдруг пересели на новенький ланос, авео или логан. Казалось праздник будет длиться вечно. И даже не так был страшен обвал с 5,05 до 8 как потеря многими дохода и дальше уже цепная реакция.


Мне больше кажется самая обычная аналогия не с 2008, а с прошлым годом.Мы прошли 2018й и сейчас уже не удивляемся происходящему.Ну разве немного повышенной скорости, но она объясняется предвыборностью скорее всего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:02

  Vitl написав:
  сірий написав:Vitl
Что там с монастырём-заявку подал :mrgreen:

Встречай, уже собираюсь в путь.Только ни 25 ни твоих 24 не будет, это глупо.Курс подойдёт к равновесной отметке и остановится,мышление по тренду только у наивных простачков.Есть другие факторы в противовес.

Встречаю :evil:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:немного повышенной скорости, но она объясняется предвыборностью скорее всего.
я все же придерживаюсь логики гривнедефицита. Правительство включило пылесос для наполнения бюджета и деньги потекли рекой, почему? Некуда больше вкладывать гривну: овгз, недвижимость, валюта. Летом 2018 под 16% годовых гривну можно было пристроить с трудом, не нужна была никому. А тут вдруг всем понадобилась.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32

  ulanusa1 написав:.....
100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.

Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта
обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).
падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.
социальная дестабилизация
ущерб для обороноспособности

И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.

Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.

В общем согласен.
Единственное, не очень понял, почему будут проблемы со сбытом у бизнеса на внешнем рынке (кроме опасности арестов экспорта - но, по-моему, это вряд ли).
Ну и, думаю, "социального" доллара не будет.
+ резко усилится и ускорится выезд за границу (временный и/или постоянный). Страна может просто обезлюдеть.
Примеры Аргентины, Греции, Исландии неудачные. О первых двух уже писали, а Исландия отказалась не от выплат госдолгов, а от выплат депо иностр. вкладчикам - это несколько разные вещи. Одна цитата:
... в марте 2010 года был проведен национальный референдум, на котором 93% жителей острова проголосовали против того, чтобы государство расплачивалось за долги спекулянтов-банкиров. Самыми пострадавшими тогда оказались вкладчики из Великобритании и Нидерландов. Именно эти 340 тысяч человек недосчитались около $5,3 млрд долл.Но существовавшая накануне краха банков система страхования вкладов в Исландии распространялась только на резидентов, т.е. на граждан Исландии. А исландские банки в 2003-2008 годах имели все признаки офшорных, офшорные же банки обычно никаких систем страхования вкладов иностранных лиц не имеют, за счет чего и существуют. Не было никакой блокады Исландии и со стороны МВФ. Уже 24 октября 2008 года власти страны обратилась за срочным кредитом к Фонду. А 17 ноября 2008 года Страна вулканов получила $5,1 млрд (это примерно 30% ВВП-2008) для финансирования дефицита государственного бюджета. За это Исландия признала обязательства по сокращению дефицита государственного бюджета и необходимость нормализации работы ее банков.

http://thekievtimes.ua/society/296279-islandskij-precedent-pravda-i-vymysly-borby-s-mirovym-gospodstvom.html
Дефолт мы могли себе позволить в 2015 - тогда это было объяснимо (война, "попередники" и пр.). Тогда это понял бы и народ и всякие ЕСы и МВФы.
Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.
В списание долгов в результате дефолта практически не верю.
А вот банкротства многих предприятий со списанием их долгов возможны. Но не считаю это хорошим выходом. Это резко ухудшит социально-экономич. ситуацию в стране.
Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.

Выход хороший. Вот только проблема в том, что нам под такие проценты почему-то ( :) ) никто не даёт (без гарантий (ВБ, США или ещё кого).

На сегодняшний день не очень верю в отказ от работы с МВФ и прочими независимо от результатов выборов (вариант победы Бойко и Оппоблока не рассматриваю как реальный).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 лют, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.
можно проигрышем (или победой) ПАП обосновать...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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