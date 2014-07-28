Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32

ulanusa1 написав: .....

100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.



Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта

обнищание населения: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).

падение экономики: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.

социальная дестабилизация

ущерб для обороноспособности



И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.



Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать. .....100% Коломойский не учитывает трудности процесса для граждан. Плюс сравнивает с Грецией, членом Евросоюза без своей собственной валюты.Лично у меня достаточно мрачные ожидания от дефолта: гарантированная девальвация национальной валюты (как минимум на черном рынке), могут быть курсовые качели и "социальный доллар". Вероятна паника и плавный банкран и как следствие роста мультипликатора (скорости оборота гривны) гиперинфляция. Далее админ меры по регулированию цен и обмену валют - дефицит импорта (лекарств, бензина и т.д.).: проблемы со сбытом у бизнеса и на внутреннем рынке и на внешнем + проблема покупки безнала на межбанке или обязательная продажи валюты по социальному курсу.И после всего этого списание всего долга или хотя бы части долга далеко не гарантировано, - могут просто арестовывать и продавать активы Украины за рубежом а также арестовывать экспорта госкомпаний в пользу заемщиков.Повлиять на этот процесс мы не сможем, поэтому весь вопрос в том, как не только не потерять а еще и заработать.

... в марте 2010 года был проведен национальный референдум, на котором 93% жителей острова проголосовали против того, чтобы государство расплачивалось за долги спекулянтов-банкиров. Самыми пострадавшими тогда оказались вкладчики из Великобритании и Нидерландов. Именно эти 340 тысяч человек недосчитались около $5,3 млрд долл.Но существовавшая накануне краха банков система страхования вкладов в Исландии распространялась только на резидентов, т.е. на граждан Исландии. А исландские банки в 2003-2008 годах имели все признаки офшорных, офшорные же банки обычно никаких систем страхования вкладов иностранных лиц не имеют, за счет чего и существуют. Не было никакой блокады Исландии и со стороны МВФ. Уже 24 октября 2008 года власти страны обратилась за срочным кредитом к Фонду. А 17 ноября 2008 года Страна вулканов получила $5,1 млрд (это примерно 30% ВВП-2008) для финансирования дефицита государственного бюджета. За это Исландия признала обязательства по сокращению дефицита государственного бюджета и необходимость нормализации работы ее банков.

Я бы выход искал в том же направлении - нужно занимать под 2-3% вместо 10% и все будет ок.

нам

В общем согласен.Единственное, не очень понял, почему будут проблемы со сбытом у бизнеса на внешнем рынке (кроме опасности арестов экспорта - но, по-моему, это вряд ли).Ну и, думаю, "социального" доллара не будет.+ резко усилится и ускорится выезд за границу (временный и/или постоянный). Страна может просто обезлюдеть.Примеры Аргентины, Греции, Исландии неудачные. О первых двух уже писали, а Исландия отказалась не от выплат госдолгов, а от выплат депо иностр. вкладчикам - это несколько разные вещи. Одна цитата:Дефолт мы могли себе позволить в 2015 - тогда это было объяснимо (война, "попередники" и пр.). Тогда это понял бы и народ и всякие ЕСы и МВФы.Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.В списание долгов в результате дефолта практически не верю.А вот банкротства многих предприятий со списанием их долгов возможны. Но не считаю это хорошим выходом. Это резко ухудшит социально-экономич. ситуацию в стране.Выход хороший. Вот только проблема в том, чтопод такие проценты почему-то () никто не даёт (без гарантий (ВБ, США или ещё кого).На сегодняшний день не очень верю в отказ от работы с МВФ и прочими независимо от результатов выборов (вариант победы Бойко и Оппоблока не рассматриваю как реальный).