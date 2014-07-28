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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:22
Я вообще не пойму, чему удивляется толпа.Ищут какую то кошку в комнате, где её нет.Уже который раз напишу явную причину происходящего - гривневая масса связана и стерилизована.Остальные причины сейчас не существенные.Пирамида овгз и депозитов просто перезанимается, овгз со скоростью чуть ли не в днях и неделях, депозиты с более длительным сроком.Сотни миллиардов гривен перезанимаются и не выходят на конвертацию.Ещё сотни миллиардов находятся в обороте, т к гривна удобна для оборота.Но они , эти миллиарды, при любом дуновении ветра побегут ту да же, на конвертацию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:27
Непонятно, о каких дефолтах тут вчера писали.У нас же всё пучком.Валюты валом, даже опять уменьшают обязаловку к продаже.Какие такие долги.Все задаются вопросом, где нас дурят.Какая разница, где.Важно понимать, что дурят, и свести риск к минимуму.Однозначно, что все эти игры закончатся с окончанием выборов, стране прийдётся начать "новую жизнь" по средставам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:30
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:35
Вообще прикольно, всего два с половиной дня назад мы давали результаты.Курс просто обвалился.То, что он пойдёт вниз предполагали почти все, но так быстро никто.Оптимисты называли 27 к концу месяца, а месяц то только начался по сути.Самым логичным продолжением будут теперь волны туда сюда, в боковике.В нашей стране невозможно уверенно спрогнозировать, но я сомневаюсь в продолжении темпа, около 27 должны задержаться.Ну разве нбу начнёт выкупать не десятками, а сотнями, то ему прийдётся опускать и дальше.Цирк.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Чрезмерная регуляция в т.ч. отпугивает инвестора. Кому приятно когда вам кто-то указывает сколько выручки продавать. Это ваша выручка.
оно всегда так хорошо пока хорошо. Помню летом 2008 все мои коллеги брали долларовые кредиты на квартиры и машины. Жизнь казалась раем, кредиты давали всем желающим (по липовым справкам) , те кто мог себе позволить только велосипед вдруг пересели на новенький ланос, авео или логан. Казалось праздник будет длиться вечно. Не так был страшен обвал с 5,05 до 8 (в пределах "сезонных колебаний") как потеря многими дохода, дальше шла цепная реакция и паника.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:00
Мне больше кажется самая обычная аналогия не с 2008, а с прошлым годом.Мы прошли 2018й и сейчас уже не удивляемся происходящему.Ну разве немного повышенной скорости, но она объясняется предвыборностью скорее всего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:02
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
я все же придерживаюсь логики гривнедефицита. Правительство включило пылесос для наполнения бюджета и деньги потекли рекой, почему? Некуда больше вкладывать гривну: овгз, недвижимость, валюта. Летом 2018 под 16% годовых гривну можно было пристроить с трудом, не нужна была никому. А тут вдруг всем понадобилась.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32
В общем согласен.
Единственное, не очень понял, почему будут проблемы со сбытом у бизнеса на внешнем рынке (кроме опасности арестов экспорта - но, по-моему, это вряд ли).
Ну и, думаю, "социального" доллара не будет.
+ резко усилится и ускорится выезд за границу (временный и/или постоянный). Страна может просто обезлюдеть.
Примеры Аргентины, Греции, Исландии неудачные. О первых двух уже писали, а Исландия отказалась не от выплат госдолгов, а от выплат депо иностр. вкладчикам - это несколько разные вещи. Одна цитата:
Дефолт мы могли себе позволить в 2015 - тогда это было объяснимо (война, "попередники" и пр.). Тогда это понял бы и народ и всякие ЕСы и МВФы.
Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.
В списание долгов в результате дефолта практически не верю.
А вот банкротства многих предприятий со списанием их долгов возможны. Но не считаю это хорошим выходом. Это резко ухудшит социально-экономич. ситуацию в стране.
Выход хороший. Вот только проблема в том, что нам под такие проценты почему-то ( ) никто не даёт (без гарантий (ВБ, США или ещё кого).
На сегодняшний день не очень верю в отказ от работы с МВФ и прочими независимо от результатов выборов (вариант победы Бойко и Оппоблока не рассматриваю как реальный).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 лют, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
можно проигрышем (или победой) ПАП обосновать...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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