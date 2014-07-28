Додано: Сер 06 лют, 2019 13:19

tea

Перша думка,яка спадає - дно цього року буде в 20-х числах лютого.



Мысль интересная.А как же лето.Серый хочет 24 или хотя бы 25.Не успеем так упасть до 20х чисел.Если отбросить угадывания и включить аналитику. то получим - в 2018 курс расчётный был 29,3 а минимальный 25,9.Тогда в этом расчётный 28,2, значит минимальный около 25.единственное. что плохо вписывается. то это потом резкий скачёк с 25 до 29.Но в послевыборный период вполне может быть.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.