RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1353135413551356
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.

Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.

:D

Вітаю. :wink:
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів. :wink:
tea
 
Повідомлень: 16872
З нами з: 15.11.08
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44

  Vitl написав:Вообще прикольно, всего два с половиной дня назад мы давали результаты.Курс просто обвалился.То, что он пойдёт вниз предполагали почти все, но так быстро никто.Оптимисты называли 27 к концу месяца, а месяц то только начался по сути.Самым логичным продолжением будут теперь волны туда сюда, в боковике.В нашей стране невозможно уверенно спрогнозировать, но я сомневаюсь в продолжении темпа, около 27 должны задержаться.Ну разве нбу начнёт выкупать не десятками, а сотнями, то ему прийдётся опускать и дальше.Цирк.

НБУ з 1 березня дозволяє експортерам продавати не 50% виручки,а 30%.
Перша думка,яка спадає - дно цього року буде в 20-х числах лютого.
tea
 
Повідомлень: 16872
З нами з: 15.11.08
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.
можно проигрышем (или победой) ПАП обосновать...

Проигрышем с последующим бегством как у Вити можно, но це вже занадто. :)
Как обосновать выигрышем - даже не представляю.

О курсе писать походя не хочу. Вопросов много. Ситуация слишком мутная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11411
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3540 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Как обосновать выигрышем - даже не представляю.
враги не хотели видеть ПАП президентом разозлились и вот-вот соберутся напасть. Курс же валит не Нацбанк а паникёры.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 681
З нами з: 06.04.16
Подякував: 207 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:05

  ЛАД написав:Чем объяснить и обосновать дефолт сегодня, особенно собств. народу, не знаю.


Да, тут всё просто - папередники набрали кредитов, нет возможностей нести такое ярмо от папередников, начнем с чистого листа, по возможности потом будем отдавать, вот покажите слайд номер пять как попередники загнали экономику в тупик, теперь слайд номер шесть и тд.
freeze
4
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 3859 раз.
 
Профіль
16
2
2
  #<1 ... 1353135413551356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ulanusa1 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.