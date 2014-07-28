Вітаю.
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40
Вітаю.
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44
НБУ з 1 березня дозволяє експортерам продавати не 50% виручки,а 30%.
Перша думка,яка спадає - дно цього року буде в 20-х числах лютого.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49
Проигрышем с последующим бегством как у Вити можно, но це вже занадто.
Как обосновать выигрышем - даже не представляю.
О курсе писать походя не хочу. Вопросов много. Ситуация слишком мутная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
враги не хотели видеть ПАП президентом разозлились и вот-вот соберутся напасть. Курс же валит не Нацбанк а паникёры.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:05
Да, тут всё просто - папередники набрали кредитов, нет возможностей нести такое ярмо от папередников, начнем с чистого листа, по возможности потом будем отдавать, вот покажите слайд номер пять как попередники загнали экономику в тупик, теперь слайд номер шесть и тд.
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