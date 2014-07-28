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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:29
а шо делать?
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:35
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23
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Вітаю.
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів. [/quote]
Все ещё изменится сто раз до 15 февраля!
«Не суетитесь под клиентом»))))
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:48
Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.
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