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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:29
а шо делать?
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:35
Vitl написав:tea
Перша думка,яка спадає - дно цього року буде в 20-х числах лютого.
Мысль интересная.А как же лето.
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23
tea написав: Vitl написав:
До уровня 27,20 в голосовалке аж 4 человека.
Станом на сьогодні я вже вийшов на 2 місце.Якщо завтра курс долара впаде нижче 27.10,то одразу переміщусь на 4 місце.
[/quote]
Вітаю.
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів.
[/quote]
Все ещё изменится сто раз до 15 февраля!
«Не суетитесь под клиентом»))))
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SAndriy1
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:48
SAndriy1 написав: tea написав:
Вітаю.
Достроково вітаю Вас з зайнятим другим місцем в цьому етапі і другим місцем за підсумками всіх етапів.
Все ещё изменится сто раз до 15 февраля!
«Не суетитесь под клиентом»))))
Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:57
tea написав: Vitl написав:tea
Перша думка,яка спадає - дно цього року буде в 20-х числах лютого.
Мысль интересная.А как же лето.
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
Т е ты уже прогнозы будешь с 28 февраля давать повыше...ну посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:58
Дошли до круглой цифры в 27, немного отскочили.Вероятность вверх есть, но маленькая.Вниз остаётся выше.Но логичным было бы возле этого уровня задержаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:08
Vitl написав: tea написав:
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
Т е ты уже прогнозы будешь с 28 февраля давать повыше
...ну посмотрим...
Зара поки що важко сказати.
Будемо дивитись на ситуацію.
Може нерезиденти завалять країну валютою.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13
Vitl написав:
Дошли до круглой цифры в 27
купил у таси по 27,15, в окнах в основном было 27,2 иногда 27,15
где было 27?
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:19
uaprofi написав: Vitl написав:
Дошли до круглой цифры в 27
купил у таси по 27,15, в окнах в основном было 27,2 иногда 27,15
где было 27?
у белочки, потом 27,05
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20
tea написав:
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
Добрый
Не все так просто. Обязательная продажа 50% не влияет на предложение валюты в целом. Экспортёры в большинстве своем могут просить покупателей сдвинуть сроки оплаты. Сейчас 180 дней валютный контроль - не многие могут торговать с такой отсрочкой. Я бы сказал, что объем предложения в конечном итоге определяется рентабельностью бизнеса. Условно 80% валюты придется продать для оплаты расходов бизнеса и срок продажи зависит от потребностей в оборотном капитале. Остальные 20% остаются в не проданной валюте и выводятся под "консультационные услуги". Таким образом не нужно платить налог на репатриацию плюс получаем кредит по НДС.
Единственное, на что точно повлияет снижение обязательной продажи - рынок станет более волатильным.
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