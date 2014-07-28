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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1355135613571358
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:26

  ulanusa1 написав:
  tea написав:Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.


Добрый
Не все так просто. Обязательная продажа 50% не влияет на предложение валюты в целом. Экспортёры в большинстве своем могут просить покупателей сдвинуть сроки оплаты. Сейчас 180 дней валютный контроль - не многие могут торговать с такой отсрочкой. Я бы сказал, что объем предложения в конечном итоге определяется рентабельностью бизнеса. Условно 80% валюты придется продать для оплаты расходов бизнеса и срок продажи зависит от потребностей в оборотном капитале. Остальные 20% остаются в не проданной валюте и выводятся под "консультационные услуги". Таким образом не нужно платить налог на репатриацию плюс получаем кредит по НДС.
Единственное, на что точно повлияет снижение обязательной продажи - рынок станет более волатильным.

Дякую за Вашу думку.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:48

  uaprofi написав:
  Vitl написав:Дошли до круглой цифры в 27


купил у таси по 27,15, в окнах в основном было 27,2 иногда 27,15
где было 27?

Я ж написал - немного отскочили.

В разных городах было по разному.Сейчас лидеры - Одесса, Херсон,Черновцы.Там вообще 26,90-95 доходило.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00

Днепр был ,90-,95 коротко
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00

Vitl
на минфине ещё полуденная продажа висит:
11:55 26,89 10 000 $
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:16

Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.[/quote]
Но и падать бесконечно не сможет - будут отскоки
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:45

  чик написав:Vitl
на минфине ещё полуденная продажа висит:
11:55 26,89 10 000 $

Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю.Есть немного гривны на депо.Есть зелёный танк.Мне пофик какой счас курс.Я "точно" знаю :) , что в сл году будет гораздо выше.Ещё голосовалка имеет спортинтерес.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:54

  Vitl написав:Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю


а мне вот не пофиг - хороший темп взяли уже хочу 25, а лучше даже 24 или 20 )

и лучше шобы до конца весны так - каждый день всё лучше курс)
uaprofi
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