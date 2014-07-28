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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:26
ulanusa1 написав: tea написав:
Логіка проста.
Коли зараз обов"язковий продаж 50% виручки,то кожного дня є надлишок і НБУ повністю контролює ситуацію.
А коли буде 30% обов"язкового продажу,або майже вдвічі менші обсяги,то бал будуть правити експортери.Бо вже вони вирішуватимуть - щось продавати більше 30% чи почекати вищого курса.
З 1 березня попит буде вище пропозиції,крім днів,коли по вівторкам будуть заходити нерезиденти.
Добрый
Не все так просто. Обязательная продажа 50% не влияет на предложение валюты в целом. Экспортёры в большинстве своем могут просить покупателей сдвинуть сроки оплаты. Сейчас 180 дней валютный контроль - не многие могут торговать с такой отсрочкой. Я бы сказал, что объем предложения в конечном итоге определяется рентабельностью бизнеса. Условно 80% валюты придется продать для оплаты расходов бизнеса и срок продажи зависит от потребностей в оборотном капитале. Остальные 20% остаются в не проданной валюте и выводятся под "консультационные услуги". Таким образом не нужно платить налог на репатриацию плюс получаем кредит по НДС.
Единственное, на что точно повлияет снижение обязательной продажи - рынок станет более волатильным.
Дякую за Вашу думку.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:48
uaprofi написав: Vitl написав:
Дошли до круглой цифры в 27
купил у таси по 27,15, в окнах в основном было 27,2 иногда 27,15
где было 27?
Я ж написал - немного отскочили.
В разных городах было по разному.Сейчас лидеры - Одесса, Херсон,Черновцы.Там вообще 26,90-95 доходило.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00
Днепр был ,90-,95 коротко
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SAndriy1
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00
Vitl
на минфине ещё полуденная продажа висит:
11:55 26,89 10 000 $
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:16
Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.[/quote]
Но и падать бесконечно не сможет - будут отскоки
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:45
чик написав:Vitl
на минфине ещё полуденная продажа висит:
11:55 26,89 10 000 $
Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю.Есть немного гривны на депо.Есть зелёный танк.Мне пофик какой счас курс.Я "точно" знаю
, что в сл году будет гораздо выше.Ещё голосовалка имеет спортинтерес.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:54
Vitl написав:
Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю
а мне вот не пофиг - хороший темп взяли уже хочу 25, а лучше даже 24 или 20 )
и лучше шобы до конца весны так - каждый день всё лучше курс)
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23
uaprofi написав: Vitl написав:
Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю
а мне вот не пофиг - хороший темп взяли уже хочу 25, а лучше даже 24 или 20 )
и лучше шобы до конца весны так - каждый день всё лучше курс)
Да вы уже определитесь, то 29.5, то 24
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Faceless
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31
Faceless написав: uaprofi написав: Vitl написав:
Но несмотря на это всё, я просто наблюдаю
а мне вот не пофиг - хороший темп взяли уже хочу 25, а лучше даже 24 или 20 )
и лучше шобы до конца весны так - каждый день всё лучше курс)
Да вы уже определитесь, то 29.5, то 24
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
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tea
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:41
tea написав:
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
нет скорей всего будет прогноз 29.48 ... но то будем смотреть после 14 фев.
просто 27 это сладкий курс, а 24 это просто мёд)))
З.Ы, считаю шо на данный момент курс чисто в ручном управлении так как зажали гришу.
а разжать могут в любой момент. и кстати даже разжимать не нужно -достаточно какого либо "события" и курс за пару дней будет 29,5 или выше
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uaprofi
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