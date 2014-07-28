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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1356135713581359
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:03

  uaprofi написав:
  tea написав:Він вже визначився :wink: - на 28 лютого голосуватиме за 24.00. :mrgreen:

нет скорей всего будет прогноз 29.48

А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:14

  uaprofi написав:
  tea написав:Він вже визначився :wink: - на 28 лютого голосуватиме за 24.00. :mrgreen:

нет скорей всего будет прогноз 29.48 ... но то будем смотреть после 14 фев.
просто 27 это сладкий курс, а 24 это просто мёд)))
З.Ы, считаю шо на данный момент курс чисто в ручном управлении так как зажали гришу.
а разжать могут в любой момент. и кстати даже разжимать не нужно -достаточно какого либо "события" и курс за пару дней будет 29,5 или выше


Гривна не биткоин :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41

  tea написав:А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:


всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:52

  uaprofi написав:
  tea написав:А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:


всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?

Я ж не Провидець. :mrgreen:
tea
 
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  #<1 ... 1356135713581359
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