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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1356135713581359
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:03

  uaprofi написав:
  tea написав:Він вже визначився :wink: - на 28 лютого голосуватиме за 24.00. :mrgreen:

нет скорей всего будет прогноз 29.48

А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:14

  uaprofi написав:
  tea написав:Він вже визначився :wink: - на 28 лютого голосуватиме за 24.00. :mrgreen:

нет скорей всего будет прогноз 29.48 ... но то будем смотреть после 14 фев.
просто 27 это сладкий курс, а 24 это просто мёд)))
З.Ы, считаю шо на данный момент курс чисто в ручном управлении так как зажали гришу.
а разжать могут в любой момент. и кстати даже разжимать не нужно -достаточно какого либо "события" и курс за пару дней будет 29,5 или выше


Гривна не биткоин :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41

  tea написав:А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:


всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:52

  uaprofi написав:
  tea написав:А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть. :mrgreen:


всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?

Я ж не Провидець. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21

По курсу всё написанное вчера актуально.Влияние безналичного обмена не ощущается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями

На цьому тижні потенційно ведмежі дні всі.Бо щодня НБУ викуповує надлишок.
tea
 
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  #<1 ... 1356135713581359
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