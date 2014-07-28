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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:03
uaprofi написав: tea написав:
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
нет скорей всего будет прогноз 29.48
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:14
uaprofi написав: tea написав:
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
нет скорей всего будет прогноз 29.48 ... но то будем смотреть после 14 фев.
просто 27 это сладкий курс, а 24 это просто мёд)))
З.Ы, считаю шо на данный момент курс чисто в ручном управлении так как зажали гришу.
а разжать могут в любой момент. и кстати даже разжимать не нужно -достаточно какого либо "события" и курс за пару дней будет 29,5 или выше
Гривна не биткоин
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41
tea написав:
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:52
uaprofi написав: tea написав:
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
Я ж не Провидець.
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tea
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21
По курсу всё написанное вчера актуально.Влияние безналичного обмена не ощущается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:29
Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
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SAndriy1
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07
SAndriy1 написав:
Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
На цьому тижні потенційно ведмежі дні всі.Бо щодня НБУ викуповує надлишок.
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