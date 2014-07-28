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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:03
uaprofi написав: tea написав:
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
нет скорей всего будет прогноз 29.48
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:14
uaprofi написав: tea написав:
Він вже визначився
- на 28 лютого голосуватиме за 24.00.
нет скорей всего будет прогноз 29.48 ... но то будем смотреть после 14 фев.
просто 27 это сладкий курс, а 24 это просто мёд)))
З.Ы, считаю шо на данный момент курс чисто в ручном управлении так как зажали гришу.
а разжать могут в любой момент. и кстати даже разжимать не нужно -достаточно какого либо "события" и курс за пару дней будет 29,5 или выше
Гривна не биткоин
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:41
tea написав:
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:52
uaprofi написав: tea написав:
А може б проголосували за 29.47?Все таки шанси трохи зростуть.
всё может быть)
Чай, а можете прощитать курс при котором Юапрофи выйдет на 1 место?
Я ж не Провидець.
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tea
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21
По курсу всё написанное вчера актуально.Влияние безналичного обмена не ощущается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:29
Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
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SAndriy1
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07
SAndriy1 написав:
Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
На цьому тижні потенційно ведмежі дні всі.Бо щодня НБУ викуповує надлишок.
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tea
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:24
tea написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
Похоже на серьезный уровень (27,00) ,вокруг которого немного покрутимся))) вторники ,с их размещениями ОГВЗ ,сейчас являются основными медвежьими днями
На цьому тижні потенційно ведмежі дні всі.Бо щодня НБУ викуповує надлишок.
Вы всё понимаете - интерес у игроков к активу, который даёт 18-20% , очень сильный! А ,учитывая ещё и ревальвацию и разницу по курсу, вообще шоколадно выходит!
Всё может измениться в один день, и начнут прыгать в доллар, так как доход от операций с ним будет выше и интересней! Но пока гривна даёт доход и ручеёк продавцов валюты полноводен)))
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SAndriy1
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:41
Онлайн обмен.
Приват банк. схема прежняя - на интернет карту, чтобы не платить полпроцента на кдв, потом депо на месяц, заказ, снятие.
Альфа, курсы выше на 5коп чем наличными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:44
По динамике курса больше угадал вчера. чем фундаментально пояснять.Получилось больше технически. перепроданность.И регулятор допёр. шо пора свои обязанности выполнять.И спекулянты не дурики.Короче, кто думал что по тренду покатимся далее обломались, нужно ж какое то время постоять для приличия.
ПС эх жаль что итоги у нас через неделю
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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