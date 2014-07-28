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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:47
Vitl написав:
.Короче, кто думал что по тренду покатимся далее обломались
и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24
vitaliian написав: Vitl написав:
.Короче, кто думал что по тренду покатимся далее обломались
и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.
Тут и другое.Вероятность высока, что покатимся дальше.Но так быстро можем и фантастические 25 и 24 пробить.Серый от счастья офигеет.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два.Этож будет чей то зрадой.Пока не вычислили чьей, значит пока рано.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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