и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24
Тут и другое.Вероятность высока, что покатимся дальше.Но так быстро можем и фантастические 25 и 24 пробить.Серый от счастья офигеет.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два.Этож будет чей то зрадой.Пока не вычислили чьей, значит пока рано.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
я тоже с ужасом представляю такой прогноз (29 на лето).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:43
vitaliian
Почему с ужасом?
Все что ниже 30, это позитив и оптимистический сценарий.
Я в него не очень верю
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
29 не намного ниже 30 и оптимизма не внушает.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:20
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11
Faceless
банкиры позакрывали немало "дырок" по нашим подсказкам
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:07
Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:12
Чай, вот видишь, сколько раз тебе говорил, что не нужно спешить с выводами.Тем более времени до окончания тура ещё много.Шансы есть и вверх и вниз.
ПС Чай в открытую занимается подкупом валютных барыг, чтобы обеспечить себе место.Это не запрещено правилами.Правильно делает, может появится возможность слиться опоздальщикам
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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