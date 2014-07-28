RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1358135913601361>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:.Короче, кто думал что по тренду покатимся далее обломались
и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24

  vitaliian написав:
  Vitl написав:.Короче, кто думал что по тренду покатимся далее обломались
и так быстро скатились, что под чутким руководством НБУ могло пойти во вред экономике.


Тут и другое.Вероятность высока, что покатимся дальше.Но так быстро можем и фантастические 25 и 24 пробить.Серый от счастья офигеет.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два.Этож будет чей то зрадой.Пока не вычислили чьей, значит пока рано. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15394
З нами з: 04.05.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:13

Vitl


Не пали схему
Очкарик
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 06.03.14
Подякував: 755 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два
я тоже с ужасом представляю такой прогноз (29 на лето).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:43

vitaliian
Почему с ужасом?
Все что ниже 30, это позитив и оптимистический сценарий.
Я в него не очень верю :roll:
Rainbow
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Rainbow написав:Все что ниже 30, это позитив и оптимистический сценарий.
29 не намного ниже 30 и оптимизма не внушает.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:20

  Очкарик написав:Vitl


Не пали схему

Схема старая, вроде ничего секретного
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23493
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5374 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:11

Faceless

банкиры позакрывали немало "дырок" по нашим подсказкам
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 06.03.14
Подякував: 755 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:07

Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15394
З нами з: 04.05.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:12

Чай, вот видишь, сколько раз тебе говорил, что не нужно спешить с выводами.Тем более времени до окончания тура ещё много.Шансы есть и вверх и вниз.
ПС Чай в открытую занимается подкупом валютных барыг, чтобы обеспечить себе место.Это не запрещено правилами.Правильно делает, может появится возможность слиться опоздальщикам :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15394
З нами з: 04.05.10
Подякував: 755 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1358135913601361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.