Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:07

Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.