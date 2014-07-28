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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1358135913601361
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:14

  Очкарик написав:Faceless

банкиры позакрывали немало "дырок" по нашим подсказкам

Так это не дырка.Приват в пояснениях к новости от 6го сам рассказывает всё то же самое...ну кроме депо.Депо это стандарт от ухода потери 1% с уни или 0,5% с кдв, там за снятие там за зачисление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:16

  vitaliian написав:
  Vitl написав:.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два
я тоже с ужасом представляю такой прогноз (29 на лето).

Точнее сказать летом от начала 24 и в конце 29 :D Скорее так не будет.А как разложится никто не знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:29

  Vitl написав:ПС Чай в открытую занимается подкупом валютных барыг, чтобы обеспечить себе место.Это не запрещено правилами.

Ну раз не заборонено,то є добре. :mrgreen:
Зара буду домовлятись з Сільським валютчиком.
Найскладніші переговори.
Він сьогодні працює по курсам 26.50/28.50.
А мені б тре 27.32. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:31

  Vitl написав:Чай, вот видишь, сколько раз тебе говорил, что не нужно спешить с выводами.

Навіть з нинішніми курсами Ви залишитесь на 1 місці за підсумками цього етапу.
Я станом на вечір знову перемістився на 2 місце за підсумками всіх етапів.
Вихідні проведу на почесному другому місці. :mrgreen:
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  #<1 ... 1358135913601361
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