Так это не дырка.Приват в пояснениях к новости от 6го сам рассказывает всё то же самое...ну кроме депо.Депо это стандарт от ухода потери 1% с уни или 0,5% с кдв, там за снятие там за зачисление.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:14
Так это не дырка.Приват в пояснениях к новости от 6го сам рассказывает всё то же самое...ну кроме депо.Депо это стандарт от ухода потери 1% с уни или 0,5% с кдв, там за снятие там за зачисление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:16
Точнее сказать летом от начала 24 и в конце 29 Скорее так не будет.А как разложится никто не знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:29
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:31
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