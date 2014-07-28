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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1358135913601361
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:14

  Очкарик написав:Faceless

банкиры позакрывали немало "дырок" по нашим подсказкам

Так это не дырка.Приват в пояснениях к новости от 6го сам рассказывает всё то же самое...ну кроме депо.Депо это стандарт от ухода потери 1% с уни или 0,5% с кдв, там за снятие там за зачисление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:16

  vitaliian написав:
  Vitl написав:.Ну как кто себе представляет забег в 23-24 с возвратом к 29 за месяц-два
я тоже с ужасом представляю такой прогноз (29 на лето).

Точнее сказать летом от начала 24 и в конце 29 :D Скорее так не будет.А как разложится никто не знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:29

  Vitl написав:ПС Чай в открытую занимается подкупом валютных барыг, чтобы обеспечить себе место.Это не запрещено правилами.

Ну раз не заборонено,то є добре. :mrgreen:
Зара буду домовлятись з Сільським валютчиком.
Найскладніші переговори.
Він сьогодні працює по курсам 26.50/28.50.
А мені б тре 27.32. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:31

  Vitl написав:Чай, вот видишь, сколько раз тебе говорил, что не нужно спешить с выводами.

Навіть з нинішніми курсами Ви залишитесь на 1 місці за підсумками цього етапу.
Я станом на вечір знову перемістився на 2 місце за підсумками всіх етапів.
Вихідні проведу на почесному другому місці. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:19

  Vitl написав:Гривна не биткоин :D

но иногда вместе ходят :o
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. Вибачте, друзі, не маю сил інтерпретовувати, тому ось так
https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=549706
https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=550242
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:22

  tea написав:
  Vitl написав:ПС Чай в открытую занимается подкупом валютных барыг, чтобы обеспечить себе место.Это не запрещено правилами.

Ну раз не заборонено,то є добре. :mrgreen:
Зара буду домовлятись з Сільським валютчиком.
Найскладніші переговори.
Він сьогодні працює по курсам 26.50/28.50.
А мені б тре 27.32. :mrgreen:

Так працює не тільки Сільський валютчик. :)
Сьогодні в Класі на Комунальній бачив, якщо не помиляюсь 26,25/28,50.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:26

  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
А де це можна почитати? Ну, щоб балаболом не був, дай посилання. Бо я не зустрічав тут нічого подібного. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
А де це можна почитати? Ну, щоб балаболом не був, дай посилання. Бо я не зустрічав тут нічого подібного. :mrgreen:

Мне некада, я щас на бирже таргую, или ты не видишь что памп пошёл сильный.А ты тама уже написал, что мошканулся или моканулся, как там у вас это называется.Но не пережувай, ты ж всё равно виртуальщик.А среди форумчан и так только пяток подставных поддакивают. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:37

  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

А что не так,Сірий на месте и в тренде :lol:
Стоило мне отлучится - так устроили разброд и шатания :mrgreen:
В понедельник пойдём вниз - ЗА МОИМ расписанием. 8)
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