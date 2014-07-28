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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1359136013611362
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:58

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
А де це можна почитати? Ну, щоб балаболом не був, дай посилання. Бо я не зустрічав тут нічого подібного. :mrgreen:

Мне некада, я щас на бирже таргую, или ты не видишь что памп пошёл сильный.А ты тама уже написал, что мошканулся или моканулся, как там у вас это называется.Но не пережувай, ты ж всё равно виртуальщик.А среди форумчан и так только пяток подставных поддакивают. :)
Отож, не надувайся так, ховаючись завжди за спинами, бо лусниш як бульбашка і той надутий курс в понеділок. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:10

Перес де Куэльяр

Отож, не надувайся так, ховаючись завжди за спинами, бо лусниш як бульбашка і той надутий курс в понеділок. :mrgreen:

Шо касается посылань, то Чик привёл на твой прогноз в трамвае.А шо касается проргнозов, то я и наша команда оперирует вероятностями, стараясь не утверждать как ты что то неопределённое наверняка.У нас разные цели.мы реально зарабатываем на колебаниях.А ты набиваешь себе цену на форуме, хотя в итоге получается наоборот, т к большинство форумчан смеётся с тебя.А кто против понеделка.Я отписал тока за выходные.А вот твой опять прогноз по понеделку проверим , тем более что я больше склоняюсь ко вторнику если опять падать.Тока за мной не повторяй, а то смотрю что ты мои и Ореста идеи копируешь и за свои выдаёшь.Проверим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:14

  сірий написав:
  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

А что не так,Сірий на месте и в тренде :lol:
Стоило мне отлучится - так устроили разброд и шатания :mrgreen:
В понедельник пойдём вниз - ЗА МОИМ расписанием. 8)

Ну ты хоть правду пишешь когда ошибаешься, проруко...лся :D Когда человек не задаётся и признаёт промах, то это даже вызывает уважение.А когда как сц выхватывает только угаданное и пытается корчить спеца, то это весь форум видит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:17

  Vitl написав:Перес де Куэльяр

Отож, не надувайся так, ховаючись завжди за спинами, бо лусниш як бульбашка і той надутий курс в понеділок. :mrgreen:

Шо касается посылань, то Чик привёл на твой прогноз в трамвае.А шо касается проргнозов, то я и наша команда оперирует вероятностями, стараясь не утверждать как ты что то неопределённое наверняка.У нас разные цели.мы реально зарабатываем на колебаниях.А ты набиваешь себе цену на форуме, хотя в итоге получается наоборот, т к большинство форумчан смеётся с тебя.А кто против понеделка.Я отписал тока за выходные.А вот твой опять прогноз по понеделку проверим , тем более что я больше склоняюсь ко вторнику если опять падать.Тока за мной не повторяй, а то смотрю что ты мои и Ореста идеи копируешь и за свои выдаёшь.Проверим...
І знову ти смішний. Я прошу посилання, а не пустопорожній набір слів. Підтвердження є тому, що ти написав разом зі своїм господарем. Бо якщо я почну кидати ваше постійне "молоко", то знову верещати почнете, перероблене. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:23

orest
(обовязкові 30% це вам не 50%)

так с 1марта 30%, а сча ещё 50 вроде?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:25

  чик написав:orest
(обовязкові 30% це вам не 50%)

так с 1марта 30%, а сча ещё 50 вроде?

То,мабуть,Орест мав на увазі,що курс розвернувся на новині про зниження відсотку продажу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:25

:roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:39

  чик написав:orest
(обовязкові 30% це вам не 50%)

так с 1марта 30%, а сча ещё 50 вроде?

Перепрошую, переплутав з дивідендами за 2018 (також певний фактор). Але, інколи доводиться з поважним виглядом, щоб не бути повним ідіотом, дозволяти те, що і так давно відбувається. Навіть 180 днів давало можливості. Адже далеко не всім хочеться південного вояжу...

П.С. Допоможу Vitlу viewtopic.php?p=4569627#p4569627
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Добавлено: Пн 28 янв, 2019 13:54
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. МБ начебто без всіляких потрясінь, а ЧР йде на зниження, випереджаючими кроками. Це говорить, що попит слабшає і продати зеленого нікому, Банки теж наввипередки знизились. МБ буде зараз під натиском з погляду гравців на готівковий ринок і від їх дій у вичікуванні, доляр поступово втрачатиме позиції в сторону укріплення гривні. Ще тиждень поступового зниження курсу доляра з переходом на лютий на позначку 27, яку певний час треба відпрацювати
Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Процитую написане 3 січня viewtopic.php?p=4543465#p4543465
;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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