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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1360136113621363
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:49

  Перес де Куэльяр написав:
  orest написав:Процитую і я написане 3 січня viewtopic.php?p=4543465#p4543465
;)
Правда, медальки тепер роздають Пересу :mrgreen:
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ? :mrgreen:


Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз :!: И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:53

А вообще прогнозы дело неблагодарное.Для одних это аналитическая работа.Для других увеличивание своего эго, которое очень мало в глазах окружающих.Ярким примером является тёмный оппонент.Прогноз может меняться, но это тогда обосновывается, т к меняются факторы.Цель прогноза у нормального человека не превознести себя над другими, а помочь другим.В этом наша разница с деятелями из трамвая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:19

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  orest написав:Процитую і я написане 3 січня viewtopic.php?p=4543465#p4543465
;)
Правда, медальки тепер роздають Пересу :mrgreen:
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ? :mrgreen:


Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз :!: И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора :)
Я хочу побачити що ти власне написав, а не хтось, прогноз особисто твій. Цифри, проміжок, фактори для руху. Навіщо мені "попандопало", яке доповідає за інших? З Орестом там все зрозуміло, його фантазії на січень не збіглися, відпрацювали 28-27.50, а не 28-28.50. Лютий теж ще під питанням, відпрацюють позначку 27т певний час зі зниженням на 26.50. Так де там правда в тій маячні, що ти написав?
Перес де Куэльяр
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