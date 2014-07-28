Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ?
Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
А вообще прогнозы дело неблагодарное.Для одних это аналитическая работа.Для других увеличивание своего эго, которое очень мало в глазах окружающих.Ярким примером является тёмный оппонент.Прогноз может меняться, но это тогда обосновывается, т к меняются факторы.Цель прогноза у нормального человека не превознести себя над другими, а помочь другим.В этом наша разница с деятелями из трамвая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ?
Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора
Я хочу побачити що ти власне написав, а не хтось, прогноз особисто твій. Цифри, проміжок, фактори для руху. Навіщо мені "попандопало", яке доповідає за інших? З Орестом там все зрозуміло, його фантазії на січень не збіглися, відпрацювали 28-27.50, а не 28-28.50. Лютий теж ще під питанням, відпрацюють позначку 27т певний час зі зниженням на 26.50. Так де там правда в тій маячні, що ти написав?
Vitl написав:Правда, медальки тепер роздають Пересу
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання
Не лайтеся! Батько це передбачав ще в жовтні минулого року,я вже писав тут його цитату,хто не побачив,цитую ще раз: -"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках. В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж? Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал. "Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."
Витерли вчорашнє повідомлення. Мабуть наш чорний друг з ДСом. Повторю, на всякий випадок.
Головними причинами сьогоднішнього росту, мабуть, стали:
- зменшення обовязкової реалізації до 30%
- відміна заморозки грн для купівлі безготівкової валюти на 1 день
Побачивши падіння курсу на МБ люди вирішили не розміщатися на депозит, а прикупити дешевої валюти. До обіду порозміщали заявки, після обіду вивалиоися на пустий МБ (обовязкові 30% це вам не 50%). Навіть НБУ мусів комусь налити 20 млн. Поки все претреться, ше можуть бути сюрпризи, особливо в понеділок. А на готівці зявився жвавіший попит (ямкові ремонти доріг ідуть повним ходом) офіційний імпорт, через описані раніше причини, частково перейшов в неофіційний і тд... Наступний тиждень деталі механізму будуть притиратися по новому.
До кінця місяця на стороні грн податковий період (можливо для сплати хтось змушений буде продавати валюту, більшості, думаю, вистачить грн з грудневої реалізації); розмитнення б***; вівторкові розміщення ОВДП (найбільше продавлюють курс по середах, але тепер це може бути компенсоване попитом день в день). Здорожчання руди через події в Бразилії відтерміноване на днів 60-90.
Проти грн крім вже згадуваних нововведень: закінчення святкування в Китаї; трабли імпорту; ремонт доріг; зміцнення долара в світі (чудеса з грн в нашому задзеркаллі спонукають багатьох купити долар, який стрімко дорожчає в нормальному світі).
Бачу, багато хто чекає в понеділок зміцнення грн. Не впевнений. +день уже не діє, покупців вистачить і ЧР чудово працює на рівнях 27,1(15)/27,30(40)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.
А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж? Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал. "Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."
При узком рынке и это может повлиять.
До этого Ваш сын не покупал? Подскок на МБ во 2-й половине дня тоже связан с началом онлайн-продаж? Кстати, пишут о смешных объёмах при этом подскоке. По-видимому, не настолько уж смешные, если с 26,8776 в 12.00 подросли до 26,899993 к концу дня (к 15.00), т.е. на 1,24 коп. При том, что рост начался после 12.00, а выше 27 поднялись уже после 14.00, когда, как пишет ДС, клиенты с МБ уже ушли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
чик Цікаво, а за що ти відповідаєш? Вгадав раз і експерта ліпиш. Тихенько друже, доводь свою придатність суспільству, пиши,прогнозуй, ми оцінемо, а потім щось дозволяй собі обговорювати, осуджувати. Я б хотів побачити, як в тебе це буде виходити. По два слова вставляти в дописи багато кеби не треба, для тролінгу, а от відношення до "валютних баранів" ДС не відміняв