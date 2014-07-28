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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1361136213631364>
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:49

  Перес де Куэльяр написав:
  orest написав:Процитую і я написане 3 січня viewtopic.php?p=4543465#p4543465
;)
Правда, медальки тепер роздають Пересу :mrgreen:
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ? :mrgreen:


Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз :!: И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:53

А вообще прогнозы дело неблагодарное.Для одних это аналитическая работа.Для других увеличивание своего эго, которое очень мало в глазах окружающих.Ярким примером является тёмный оппонент.Прогноз может меняться, но это тогда обосновывается, т к меняются факторы.Цель прогноза у нормального человека не превознести себя над другими, а помочь другим.В этом наша разница с деятелями из трамвая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:19

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  orest написав:Процитую і я написане 3 січня viewtopic.php?p=4543465#p4543465
;)
Правда, медальки тепер роздають Пересу :mrgreen:
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання ? :mrgreen:


Ты обделался здорово.А Орест просто супер.Он 3 января написал прогноз :!: И посмотри - на февраль 27,3-5.На момент 27,2-3.Ещё и как совпадает.Это не ты ж с прогнозами на понедельник.Тебе вообще в тряпочку молчать пора :)
Я хочу побачити що ти власне написав, а не хтось, прогноз особисто твій. Цифри, проміжок, фактори для руху. Навіщо мені "попандопало", яке доповідає за інших? З Орестом там все зрозуміло, його фантазії на січень не збіглися, відпрацювали 28-27.50, а не 28-28.50. Лютий теж ще під питанням, відпрацюють позначку 27т певний час зі зниженням на 26.50. Так де там правда в тій маячні, що ти написав?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:я и наша команда


Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:01

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:Правда, медальки тепер роздають Пересу :mrgreen:
Почитайте ще раз свій фантастік- рукопис, навіть цифри, цитати не виділяєте і не показуєте на розсуд суспільства, там хоч щось співпадає з сьогоденням, чи з тим періодом, що минув до його написання

Не лайтеся!
Батько це передбачав ще в жовтні минулого року,я вже писав тут його цитату,хто не побачив,цитую ще раз:
-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:09

  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж?
Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал.
"Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."

При узком рынке и это может повлиять.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Витерли вчорашнє повідомлення. Мабуть наш чорний друг з ДСом. Повторю, на всякий випадок.

Головними причинами сьогоднішнього росту, мабуть, стали:

- зменшення обовязкової реалізації до 30%

- відміна заморозки грн для купівлі безготівкової валюти на 1 день

Побачивши падіння курсу на МБ люди вирішили не розміщатися на депозит, а прикупити дешевої валюти. До обіду порозміщали заявки, після обіду вивалиоися на пустий МБ (обовязкові 30% це вам не 50%). Навіть НБУ мусів комусь налити 20 млн. Поки все претреться, ше можуть бути сюрпризи, особливо в понеділок. А на готівці зявився жвавіший попит (ямкові ремонти доріг ідуть повним ходом) офіційний імпорт, через описані раніше причини, частково перейшов в неофіційний і тд... Наступний тиждень деталі механізму будуть притиратися по новому.

До кінця місяця на стороні грн податковий період (можливо для сплати хтось змушений буде продавати валюту, більшості, думаю, вистачить грн з грудневої реалізації); розмитнення б***; вівторкові розміщення ОВДП (найбільше продавлюють курс по середах, але тепер це може бути компенсоване попитом день в день). Здорожчання руди через події в Бразилії відтерміноване на днів 60-90.

Проти грн крім вже згадуваних нововведень: закінчення святкування в Китаї; трабли імпорту; ремонт доріг; зміцнення долара в світі (чудеса з грн в нашому задзеркаллі спонукають багатьох купити долар, який стрімко дорожчає в нормальному світі).

Бачу, багато хто чекає в понеділок зміцнення грн. Не впевнений. +день уже не діє, покупців вистачить і ЧР чудово працює на рівнях 27,1(15)/27,30(40) :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:29

  Starikan написав:
  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж?
Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал.
"Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."

При узком рынке и это может повлиять.

До этого Ваш сын не покупал?
Подскок на МБ во 2-й половине дня тоже связан с началом онлайн-продаж?
Кстати, пишут о смешных объёмах при этом подскоке. По-видимому, не настолько уж смешные, если с 26,8776 в 12.00 подросли до 26,899993 к концу дня (к 15.00), т.е. на 1,24 коп.
При том, что рост начался после 12.00, а выше 27 поднялись уже после 14.00, когда, как пишет ДС, клиенты с МБ уже ушли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:33

Василь-Рівне
перцу просто указали на неуместную категоричность, а
ты за бананы не ответил - уже на улице 27 :lol:

Starikan
viewtopic.php?p=4576983#p4576983
можно к этому и онлайн добавить...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:45

чик Цікаво, а за що ти відповідаєш? Вгадав раз і експерта ліпиш. Тихенько друже, доводь свою придатність суспільству, пиши,прогнозуй, ми оцінемо, а потім щось дозволяй собі обговорювати, осуджувати. Я б хотів побачити, як в тебе це буде виходити. По два слова вставляти в дописи багато кеби не треба, для тролінгу, а от відношення до "валютних баранів" ДС не відміняв :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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