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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1361136213631364
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:24

  Перес де Куэльяр написав:чик Цікаво, а за що ти відповідаєш? Вгадав раз і експерта ліпиш. Тихенько друже, доводь свою придатність суспільству, пиши,прогнозуй, ми оцінемо, а потім щось дозволяй собі обговорювати, осуджувати. Я б хотів побачити, як в тебе це буде виходити. По два слова вставляти в дописи багато кеби не треба, для тролінгу, а от відношення до "валютних баранів" ДС не відміняв :mrgreen:

Цікаво, а ми це хто? :)
Ви з сірим та Василем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

І за вівторок повторю

Попереду у поїзда круте роздоріжжя і за важіль переведення стрілок вхопилися кілька пар рук і спробують тягнути в різні сторони. Напрямок руху далеко не визначений (а раптом сьогодні ми побачили мінімум річний про що також роздумував недавно?). Тому я відкупив сьогодні долар по 27 за 70% грн, яку отримав з зливу на паніці воєнного стану (решта залишив, якщо раптом підемо до 26,8). З євро вирішив не звязуватися через трабли в ЄС, які озвучував. Думаю, що якщо не в березні (як писав на профільній гілці) то в період виборів європарламенту марку трусоне добряче.

Волію недозаробити і спати спокійно. А якщо все піде по відгалуженню березневого підскоку (описував в річному прогнозі 3 січня) з імовірністю просідання літом, то може прокатаюся ще раз...


Адже тоді наші різнокольорові клоуни також про зміцнення грн співали :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:27

  orest написав:Витерли вчорашнє повідомлення. ...

Faceless, не объясните "политику партии"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:35

  ЛАД написав:
  orest написав:Витерли вчорашнє повідомлення. ...

Faceless, не объясните "политику партии"?


Возможно была ссылка на конкурентов ?
Капитализм, жесткая конкурентная борьба )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:42

freeze Не з посиланнями треба боротися, а за якість і корисність змісту, актуальність і рівень обговорень, за знаючих дописувачів...
Коли всі говорять про серйозний попит на МБ по обіді і продаж регулятором 20 млн (приблизно 5-та частина пропозиції) а тут мейнстрім: шпекулянтські екзерсиси без оборотів, то про що тоді говорити. На чому правильні висновки будувати? :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:58

Перес де Куэльяр
как мне себя вести на форуме не тебе решать - это вы лепите экспердов, значит и отвечать за базар извольте, а пока обратно в баню...
Востаннє редагувалось чик в Суб 09 лют, 2019 15:00, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:59

  orest написав:Адже тоді наші різнокольорові клоуни також про зміцнення грн співали :mrgreen:

С первого апреля страна переходит в режим клоунады а ты, я так понимаю, остаешся главным Петросяном своей свиты. :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:26

  чик написав:Перес де Куэльяр
как мне себя вести на форуме не тебе решать - это вы лепите экспердов, значит и отвечать за базар извольте, а пока обратно в баню...

Смешной ты, ЧИК-ЧИРИК :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:36

сірий
чия бы корова, у мну давно игноре. вот от тебя полезной инф просто море, наверное за это все + от перца и обратно, шо то не советует друган тебе
доводь свою придатність суспільству, пиши,прогнозуй, ми оцінемо, а потім щось дозволяй собі обговорювати, осуджувати. Я б хотів побачити, як в тебе це буде виходити. По два слова вставляти в дописи багато кеби не треба, для тролінгу, а от відношення до "валютних баранів" ДС не відміняв :mrgreen:
:lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:47

  чик написав:сірий
чия бы корова, у мну давно игноре. вот от тебя полезной инф просто море, наверное за это все + от перца и обратно, шо то не советует друган тебе
доводь свою придатність суспільству, пиши,прогнозуй, ми оцінемо, а потім щось дозволяй собі обговорювати, осуджувати. Я б хотів побачити, як в тебе це буде виходити. По два слова вставляти в дописи багато кеби не треба, для тролінгу, а от відношення до "валютних баранів" ДС не відміняв :mrgreen:
:lol:
Ну, на відміну від тебе пан сірий хоч вийшов вчасно з доляра по 28-28+ , а не чекав 27.60 (жабонька вона така, бідним зробить) Вгадуй далі, пальцем в небо у таблиці, можливо колись ще попадеш, тільки сам це не використаєш, бо розуміння процесів замало :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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