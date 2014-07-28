Попереду у поїзда круте роздоріжжя і за важіль переведення стрілок вхопилися кілька пар рук і спробують тягнути в різні сторони. Напрямок руху далеко не визначений (а раптом сьогодні ми побачили мінімум річний про що також роздумував недавно?). Тому я відкупив сьогодні долар по 27 за 70% грн, яку отримав з зливу на паніці воєнного стану (решта залишив, якщо раптом підемо до 26,8). З євро вирішив не звязуватися через трабли в ЄС, які озвучував. Думаю, що якщо не в березні (як писав на профільній гілці) то в період виборів європарламенту марку трусоне добряче.
Волію недозаробити і спати спокійно. А якщо все піде по відгалуженню березневого підскоку (описував в річному прогнозі 3 січня) з імовірністю просідання літом, то може прокатаюся ще раз...
Адже тоді наші різнокольорові клоуни також про зміцнення грн співали
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
freeze Не з посиланнями треба боротися, а за якість і корисність змісту, актуальність і рівень обговорень, за знаючих дописувачів... Коли всі говорять про серйозний попит на МБ по обіді і продаж регулятором 20 млн (приблизно 5-та частина пропозиції) а тут мейнстрім: шпекулянтські екзерсиси без оборотів, то про що тоді говорити. На чому правильні висновки будувати?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.