Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:45
никак...продают и покупают каждый день, но курс иногда стоит неделями как прибитый
он-лайн покупки-это игра в песочнице (тем более когда 500-1000к)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:00
атака клонов или
"50 оттенков сірого"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:54
в этот раз модератору респект. по курсу, шо то я стремаюсь сливаться па 27,18 хотя скорее всего (учись перец) оч скоро спустимя, до 27 а потом и ниже...
а шо делать?
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17
Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|