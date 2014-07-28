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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:34

Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:45

  Starikan написав:
При узком рынке и это может повлиять.


никак...продают и покупают каждый день, но курс иногда стоит неделями как прибитый

он-лайн покупки-это игра в песочнице (тем более когда 500-1000к)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:00

  tea написав:Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.


атака клонов или
"50 оттенков сірого"
https://www.youtube.com/watch?v=0fMrkF5YEdU
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:54

в этот раз модератору респект. по курсу, шо то я стремаюсь сливаться па 27,18 хотя скорее всего (учись перец) оч скоро спустимя, до 27 а потом и ниже...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17

Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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