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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1361136213631364
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:34

Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:45

  Starikan написав:
При узком рынке и это может повлиять.


никак...продают и покупают каждый день, но курс иногда стоит неделями как прибитый

он-лайн покупки-это игра в песочнице (тем более когда 500-1000к)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:00

  tea написав:Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.


атака клонов или
"50 оттенков сірого"
https://www.youtube.com/watch?v=0fMrkF5YEdU
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:54

в этот раз модератору респект. по курсу, шо то я стремаюсь сливаться па 27,18 хотя скорее всего (учись перец) оч скоро спустимя, до 27 а потом и ниже...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17

Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:37

  ЛАД написав:
  Starikan написав: А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж?
Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал.
"Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."
При узком рынке и это может повлиять.
До этого Ваш сын не покупал?
Подскок на МБ во 2-й половине дня тоже связан с началом онлайн-продаж?

Покупал "при случае", а сейчас - именно в связи с онлайном, он не любитель бегать по обменкам.
Банки покупают $$ на МБ, их спрос (а многие решили попробовать) сработал через полтора суток после начала продажи.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:43

  prodigy написав:
  Starikan написав:При узком рынке и это может повлиять.
никак...продают и покупают каждый день, но курс иногда стоит неделями как прибитый
он-лайн покупки-это игра в песочнице (тем более когда 500-1000к)

Онлайн покупки были массовые с связи с их началом, дальше, конечно влиять не будут.
Вы не допускаете, что за сутки 1 млн пересичных могли купить в среднем по $100, в дополнение к обычным покупателям ?
Ладно, посмотрим, может быть, появится статистика.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:49

  Starikan написав:
  Vitl написав:Сейчас громко обсуждается подскок доллара сегодня.Шо это было.Мало кто пока понял, но факт.И факт этот озвучивался нашей командой.В отличие от мыслителей по тренду, чёрных, серых и т д.На сколько хватит силёнок поглядим.Но на выходные уходим с приподнятым курсом.

А почему бы не предположить, что подскок связан с началом онлайн-продаж?
Многие знакомые купили, сын $500 купил, да и я поучаствовал.
"Одна старушка - рубль, сто старушек - ..."

При узком рынке и это может повлиять.


Ситуація дійсно жахливенька,
пир во время чумы,
так сказать:

"У ТРЬОХ ДЕРЖБАНКІВ ВАЛЮТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА $3,7 МЛРД БІЛЬШІ, НІЖ ВАЛЮТНІ АКТИВИ
На початок 2019 року валютні зобов`язання трьох держбанків перевищували їх валютні активи на 3,7 млрд дол, випливає зі статистики НБУ.
Негативна різниця в Приватбанку становила 1,83 млрд дол, в Укрексімбанку - 963 млн дол, в Ощадбанку - 893 млн дол..."

Як я розумію, щоб продати якийсь непотріб, спочатку потрібно той непотріб купити.
А з такою негативною різницею 1,83 млрд дол, Привату потрібно кожен день виходити на ринок з купівлею зеленого-непотрібу.

Це вам не фунт ізюму, себто не папірці овгз. Це валюта куплена онлайн, яку вийми і полож на стол по першій пред"яві, навіть якщо то буде пред"ява після місячного депо (випадає якраз десь на 8-11березня).
А якщо, раптом, після другого туру, курс стрибне до 29грн приміром, ви собі уявляєте, скільки бажаючих одразу ломанеться у той же Приват-Приват24 знімати/конвертувати гривнедепо?

Нафіга було підкладати таку свиню, незрозуміло, хіба що з метою спростити собі завантаження зелених камазів.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Це вам не фунт ізюму, себто не папірці овгз. Це валюта куплена онлайн, яку вийми і полож на стол по першій пред"яві, навіть якщо то буде пред"ява після місячного депо (випадає якраз десь на 8-11березня).
Их спасает только отсутствие свободных денег у населения. Но если вдруг все резко захотят купить или снять валюту трэшевый сценарий не избежать. Достаточно вооруженной заворушки на границе.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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