Харків.Роза.27.15/27.29.
П.С.Хлопці,ну досить сваритись.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 16:45
никак...продают и покупают каждый день, но курс иногда стоит неделями как прибитый
он-лайн покупки-это игра в песочнице (тем более когда 500-1000к)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:00
атака клонов или
"50 оттенков сірого"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:54
в этот раз модератору респект. по курсу, шо то я стремаюсь сливаться па 27,18 хотя скорее всего (учись перец) оч скоро спустимя, до 27 а потом и ниже...
а шо делать?
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:17
Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:37
Покупал "при случае", а сейчас - именно в связи с онлайном, он не любитель бегать по обменкам.
Банки покупают $$ на МБ, их спрос (а многие решили попробовать) сработал через полтора суток после начала продажи.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:43
Онлайн покупки были массовые с связи с их началом, дальше, конечно влиять не будут.
Вы не допускаете, что за сутки 1 млн пересичных могли купить в среднем по $100, в дополнение к обычным покупателям ?
Ладно, посмотрим, может быть, появится статистика.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:49
Ситуація дійсно жахливенька,
пир во время чумы,
так сказать:
"У ТРЬОХ ДЕРЖБАНКІВ ВАЛЮТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА $3,7 МЛРД БІЛЬШІ, НІЖ ВАЛЮТНІ АКТИВИ
На початок 2019 року валютні зобов`язання трьох держбанків перевищували їх валютні активи на 3,7 млрд дол, випливає зі статистики НБУ.
Негативна різниця в Приватбанку становила 1,83 млрд дол, в Укрексімбанку - 963 млн дол, в Ощадбанку - 893 млн дол..."
Як я розумію, щоб продати якийсь непотріб, спочатку потрібно той непотріб купити.
А з такою негативною різницею 1,83 млрд дол, Привату потрібно кожен день виходити на ринок з купівлею зеленого-непотрібу.
Це вам не фунт ізюму, себто не папірці овгз. Це валюта куплена онлайн, яку вийми і полож на стол по першій пред"яві, навіть якщо то буде пред"ява після місячного депо (випадає якраз десь на 8-11березня).
А якщо, раптом, після другого туру, курс стрибне до 29грн приміром, ви собі уявляєте, скільки бажаючих одразу ломанеться у той же Приват-Приват24 знімати/конвертувати гривнедепо?
Нафіга було підкладати таку свиню, незрозуміло, хіба що з метою спростити собі завантаження зелених камазів.
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Их спасает только отсутствие свободных денег у населения. Но если вдруг все резко захотят купить или снять валюту трэшевый сценарий не избежать. Достаточно вооруженной заворушки на границе.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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