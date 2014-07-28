Vitl написав:Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".
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