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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1362136313641365
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:23

  Vitl написав:Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.


Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:43

  Starikan написав:Онлайн покупки были массовые с связи с их началом, дальше, конечно влиять не будут.
Вы не допускаете, что за сутки 1 млн пересичных могли купить в среднем по $100, в дополнение к обычным покупателям ?
Ладно, посмотрим, может быть, появится статистика.


допускаю, что могли-протестировать же надо :mrgreen:

статистика частичная уже была (Finclub): продавали в среднем 6* долл (точную не помню 67-69), покупали 110 или 113 (єто не важно)
важно, что купили почти в 2 раза больше чем продали
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:48

"Очікується зниження ліквідності банківської системи, що відобразиться на основних операціях НБУ з регулювання ліквідності. Головними чинниками такого зниження буде здійснення урядом значних виплат за зовнішніми зобов’язаннями упродовж наступних двох років та збільшення готівки в обігу на тлі зростання трансакційного попиту. Це зумовить зростання попиту банків на кредити рефінансування та зменшення обсягу випуску депозитних сертифікатів НБУ. У період переходу з одного стану ліквідності в інший її позиція може бути нестійкою", - уточнює НБУ.

Нацбанк зауважує, що незважаючи на розвиток безготівкових розрахунків, попит на готівку підтримується підвищенням реальних доходів населення та рівня цін. Очікується збільшення готівки в касах банків з огляду на поширення використання платіжних карток та відповідно збільшення необхідних для цього готівкових коштів у банкоматах. Разом зі зростанням коррахунків банків це призведе до приросту грошової бази на рівні 11% у 2019 році та понад 6% у 2020 та 2021 роках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:20

  дядя Caша написав:
  Vitl написав:Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.


Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".

US

Ні, ДС, все абсолютно НЕ ТАК. Тут кілька дописувачів зібралося, щоб поспілкуватися без флуду і політики про методи ефективно зберегти, може примножити і тд. Обговорення іде культурно, аргументовано. Випадки перегинання і лишнього нагнітання оперативно відкидаються самими учасниками. З часом гілка набрала певної популярності. І ту зявилися Ваші улюбленці, які не беруть участі в дискусіях, не наводять аргументів. Зразу використовується перехід на особистості, образи, навмисне перекручення і підтасування фактів. Усе спрямоване на створення конфліктів, на підрив довіри і авторитету учасників і самої теми.
Очевидно, що вдається це їм дуже погано через низький рівень знань і навиків, але воно не приємно.
Дуже розчаровує що Ви особисто покриваєте і захищаєте цю групу клонів-руйнівників. Та особисто мені все давно стало зрозуміло і я перестану реагувати на ці диверсії. А там час розсудить.
Задумайтеся просто про майбутнє ресурсу, якщо Вам з якихось причин перехочеться скільки часу і сил приділяти йому. Ви подивіться, що твориться в "Когтексті..." коли Ви на лікарняному чи у відпустці...
П.С. І Ваше зауваження Искателю про цитування Курс.ком, мягко кажучи, недоречне. Цитування любого ресурсу, з доречною і актуальною профільною інформацією корисне. Треба приділяти більше уваги оперативності і актуальності свого ресурсу, а не закривати залізною завісою сусідні. Чому Либо-Джину ніхто нічого не говорить про недоречні посилання на кліпи з Ютубу (часто низькопробний запоребриковський продукт) і тд.
До речі, якби не Сибарит, Искатель, zzzzzz,4х4 Навуходоносор (недавно повернувся) то ... :mrgreen: А згадувані на початку персонажі і їх тролять тим же ж способом регулярно...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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