дядя Caша написав:
Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".
Vitl написав:
Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
US
Ні, ДС, все абсолютно НЕ ТАК. Тут кілька дописувачів зібралося, щоб поспілкуватися без флуду і політики про методи ефективно зберегти, може примножити і тд. Обговорення іде культурно, аргументовано. Випадки перегинання і лишнього нагнітання оперативно відкидаються самими учасниками. З часом гілка набрала певної популярності. І ту зявилися Ваші улюбленці, які не беруть участі в дискусіях, не наводять аргументів. Зразу використовується перехід на особистості, образи, навмисне перекручення і підтасування фактів. Усе спрямоване на створення конфліктів, на підрив довіри і авторитету учасників і самої теми.
Очевидно, що вдається це їм дуже погано через низький рівень знань і навиків, але воно не приємно.
Дуже розчаровує що Ви особисто покриваєте і захищаєте цю групу клонів-руйнівників. Та особисто мені все давно стало зрозуміло і я перестану реагувати на ці диверсії. А там час розсудить.
Задумайтеся просто про майбутнє ресурсу, якщо Вам з якихось причин перехочеться скільки часу і сил приділяти йому. Ви подивіться, що твориться в "Когтексті..." коли Ви на лікарняному чи у відпустці...
П.С. І Ваше зауваження Искателю про цитування Курс.ком, мягко кажучи, недоречне. Цитування любого ресурсу, з доречною і актуальною профільною інформацією корисне. Треба приділяти більше уваги оперативності і актуальності свого ресурсу, а не закривати залізною завісою сусідні. Чому Либо-Джину ніхто нічого не говорить про недоречні посилання на кліпи з Ютубу (часто низькопробний запоребриковський продукт) і тд.
До речі, якби не Сибарит, Искатель, zzzzzz,4х4 Навуходоносор (недавно повернувся) то ...
А згадувані на початку персонажі і їх тролять тим же ж способом регулярно...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.