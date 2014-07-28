RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1363136413651366>
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:23

  Vitl написав:Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.


Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70737
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4562 раз.
Подякували: 8299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:43

  Starikan написав:Онлайн покупки были массовые с связи с их началом, дальше, конечно влиять не будут.
Вы не допускаете, что за сутки 1 млн пересичных могли купить в среднем по $100, в дополнение к обычным покупателям ?
Ладно, посмотрим, может быть, появится статистика.


допускаю, что могли-протестировать же надо :mrgreen:

статистика частичная уже была (Finclub): продавали в среднем 6* долл (точную не помню 67-69), покупали 110 или 113 (єто не важно)
важно, что купили почти в 2 раза больше чем продали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:48

"Очікується зниження ліквідності банківської системи, що відобразиться на основних операціях НБУ з регулювання ліквідності. Головними чинниками такого зниження буде здійснення урядом значних виплат за зовнішніми зобов’язаннями упродовж наступних двох років та збільшення готівки в обігу на тлі зростання трансакційного попиту. Це зумовить зростання попиту банків на кредити рефінансування та зменшення обсягу випуску депозитних сертифікатів НБУ. У період переходу з одного стану ліквідності в інший її позиція може бути нестійкою", - уточнює НБУ.

Нацбанк зауважує, що незважаючи на розвиток безготівкових розрахунків, попит на готівку підтримується підвищенням реальних доходів населення та рівня цін. Очікується збільшення готівки в касах банків з огляду на поширення використання платіжних карток та відповідно збільшення необхідних для цього готівкових коштів у банкоматах. Разом зі зростанням коррахунків банків це призведе до приросту грошової бази на рівні 11% у 2019 році та понад 6% у 2020 та 2021 роках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:20

  дядя Caша написав:
  Vitl написав:Коллеги.Обратите внимание, что я не обращаю внимания на разноцветных глупцов.Они тут пытаются оправдаться от своих промахов и налить грязи в чистое место.Этим делают себе ещё хуже, т к огромгое колличество читателей явно видят их тухлость.
Модераторы.Обратите внимание, что в теме Вася и Перес появляются исключительно для провокаций и оскорблений.Пару грязных участников как ложка дёгтя в бочке с мёдом.


Средняя группа бюджетного детсада "Мотылек". В которой детвора не может поделить популярную игрушку. И размазывая слезы и сопли апеллирует к воспитательнице: "Марьиванна! А он первый начал!".

US

Ні, ДС, все абсолютно НЕ ТАК. Тут кілька дописувачів зібралося, щоб поспілкуватися без флуду і політики про методи ефективно зберегти, може примножити і тд. Обговорення іде культурно, аргументовано. Випадки перегинання і лишнього нагнітання оперативно відкидаються самими учасниками. З часом гілка набрала певної популярності. І ту зявилися Ваші улюбленці, які не беруть участі в дискусіях, не наводять аргументів. Зразу використовується перехід на особистості, образи, навмисне перекручення і підтасування фактів. Усе спрямоване на створення конфліктів, на підрив довіри і авторитету учасників і самої теми.
Очевидно, що вдається це їм дуже погано через низький рівень знань і навиків, але воно не приємно.
Дуже розчаровує що Ви особисто покриваєте і захищаєте цю групу клонів-руйнівників. Та особисто мені все давно стало зрозуміло і я перестану реагувати на ці диверсії. А там час розсудить.
Задумайтеся просто про майбутнє ресурсу, якщо Вам з якихось причин перехочеться скільки часу і сил приділяти йому. Ви подивіться, що твориться в "Когтексті..." коли Ви на лікарняному чи у відпустці...
П.С. І Ваше зауваження Искателю про цитування Курс.ком, мягко кажучи, недоречне. Цитування любого ресурсу, з доречною і актуальною профільною інформацією корисне. Треба приділяти більше уваги оперативності і актуальності свого ресурсу, а не закривати залізною завісою сусідні. Чому Либо-Джину ніхто нічого не говорить про недоречні посилання на кліпи з Ютубу (часто низькопробний запоребриковський продукт) і тд.
До речі, якби не Сибарит, Искатель, zzzzzz,4х4 Навуходоносор (недавно повернувся) то ... :mrgreen: А згадувані на початку персонажі і їх тролять тим же ж способом регулярно...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:00

Такс, с тёмными силами разобрались, теперь к светлым кошелькам.
Имеем ожидание большинства просадки подорожавшего накануне доллара.Подорожание было определено подскоком мб к концу недели, без особых объёмов.А на наличке прекрасная возможность взвинтить цену выходного дня.Сложно уверенно сказать, что нас ждёт.Курс как резко подскочил, так и назад может вернуться.Но с др стороны в пнд ещё тренд может не сформироваться, и также могут подключиться факторы, которых не было в последние торговые дни.С т з вероятностей - вверх маловероятно, вниз и на месте скорее всего.Наличку вниз потянут банки с продажами 27,15-20 и барыгам по 27,30-35 обломится продавать, опять же если сам мб по каким то причинам не подпрыгнет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15405
З нами з: 04.05.10
Подякував: 758 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:04

  Starikan написав:...
Покупал "при случае", а сейчас - именно в связи с онлайном, он не любитель бегать по обменкам.
...

Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).

prodigy
статистика частичная уже была (Finclub): продавали в среднем 6* долл (точную не помню 67-69), покупали 110 или 113 (єто не важно)
важно, что купили почти в 2 раза больше чем продали

Статистика вполне объяснимая (правда не смотрел за какие дни) - был низкий курс продажи в банках (и ниже, чем в обменках). В пятницу на неожиданном подскоке курса тем более многие бросились покупать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3546 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:10

Будучи далёким от политики(хотя моё понимание гораздо больше, чем у многих считающих себя великими знатоками) :) , определённо заметно обострение предвыборной гонки.В глаза бросается грязь повсеместно на Зеленского.Как то раньше больше было на жульку.Очевидно связано это с рейтингами.Предыдущие несколько выборов показали, что резких и длительных изменений курс не демонстрировал.Но в приближающемся случае всё сложнее.Это связано с вероятностью разрыва отношений с мвф в случае победы нек кандидатов.а разрыв этот чреват однозначной девальвацией.Может в чьих то планах это и хорошо, но явно что не для всех.С другой стороны сейчас у власти есть все рычаги сильного манипулирования курсом, и в случае продолжения текущего курса можем иметь ещё более глубокую ревальвацию.Чтобы непосвящённый не задавал вопрос - а что же делать, раз и так и эдак может случиться, ответ будет как обычно - диверсифицироваться.Часть большую или меньшую в завти от личных предпочтений оставить в валюте как подушку безопасности.А часть иметь в гривне, чтобы получить доход от процентов и ревальвации.А на случай девала, если он случится не особо глубокий,проценты вполне могут его перекрыть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15405
З нами з: 04.05.10
Подякував: 758 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Наличку вниз потянут банки
наличку вниз потянет дефицит гривны.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:55

vitaliian Перебігся на Курсі по розділу обміну по містах, в якому пишуть реальні учасники ринку - безпосередні оператори (до речі, одного з найкращих - ЕХО з Контексту... наші друзі-професіонали-психологи-настрадамуси виштовхали ногами практично, коли він там пробував писати; тут крім Зорьки більше таких не залишилося, але й вона пише раз в ніколи, навіть Гагарін перестав тут писати). Так от, дефіциту грн немає ніде ні зараз ні вчора ні в пятницю. То чому він має бути завтра? Після вікендового виторгу (дні максимальних продаж бутіків-базарів і тд)? Ну і про інші джерела я писав. З якого переляку банкам виставляти курси нижче пятничного МБ в 27,15/27,25? По МБ +день нема, в понеділок бажаючі можуть купити, а не розміщати заявку з виходом у вівторок, а пропозиції в понеділок з васін ніс, а бакс в світі зміцнюється. Дававйте не вигадувати і декларувати хочучки, а дискутувати предметно, аргументовано...
Зрештою, може бути жорсткий залив, але яка його імовірність і для чого? Бюджет треба наповняти а левова частка - акцизи мита і тд залежить від курсу...
Востаннє редагувалось orest в Нед 10 лют, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:56

  ЛАД написав:Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).


...позвонить, доехать, припарковаться, таскать наличку в кармане...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 06.03.14
Подякував: 755 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1363136413651366>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (480)
10.02.2019 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.