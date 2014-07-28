Vitl написав:

Такс, с тёмными силами разобрались, теперь к светлым кошелькам.Имеем ожидание большинства просадки подорожавшего накануне доллара.Подорожание было определено подскоком мб к концу недели, без особых объёмов.А на наличке прекрасная возможность взвинтить цену выходного дня.Сложно уверенно сказать, что нас ждёт.Курс как резко подскочил, так и назад может вернуться.Но с др стороны в пнд ещё тренд может не сформироваться, и также могут подключиться факторы, которых не было в последние торговые дни.С т з вероятностей - вверх маловероятно, вниз и на месте скорее всего.Наличку вниз потянут банки с продажами 27,15-20 и барыгам по 27,30-35 обломится продавать, опять же если сам мб по каким то причинам не подпрыгнет.