кому пофиг на сервис может поискать курс пониже, кому не открывая попу от дивана пофиг +30 коп к покупке (или -30 коп к продаже). А когда-то у привата были лучшие курсы на рынке. Но теперь он государственный, нет смысла быть лучше.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:00
кому пофиг на сервис может поискать курс пониже, кому не открывая попу от дивана пофиг +30 коп к покупке (или -30 коп к продаже). А когда-то у привата были лучшие курсы на рынке. Но теперь он государственный, нет смысла быть лучше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:01
Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:03
купил онлайн и слил онлайн, зачем куда-то ездить? моя бабушка в последние годы жизни не выходила на улицу, прикормит с окна голубей, потом цап одного и в духовку, на другой день ещё одного. Так и жила.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:03
Дело не в пофиг.У меня был период зачисления крупных сумм на универсалку.Обнал 1%.Вот этим всё и сказано.Да и 30 коп это перегиб.На момент копеек 10 разница, а то и наоборот с некоторыми барыгами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:05
Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
ПС здесь смотри предыдущий пост.Если я покупаю с универсалки, то я имею возможность допустить разницу в курсе до 1%.А чтобы слить, зчем я буду терять курсовую разницу. если в др месте я могу слить дороже.т е тобой написанное не логично.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:07
а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:14
Приветствую!
Вчера опт торговал в Днепр 27,16/18-27,30 , а сегодня 27,10-27,20.
Так что немного пятничный подскок отыгрываем вниз! По 27,30 покупателей не наблюдалось
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