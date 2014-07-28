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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1363136413651366
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:00

  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).


...позвонить, доехать, припарковаться, таскать наличку в кармане...
кому пофиг на сервис может поискать курс пониже, кому не открывая попу от дивана пофиг +30 коп к покупке (или -30 коп к продаже). А когда-то у привата были лучшие курсы на рынке. Но теперь он государственный, нет смысла быть лучше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:01

  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).


...позвонить, доехать, припарковаться, таскать наличку в кармане...

Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:03

Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое :)

купил онлайн и слил онлайн, зачем куда-то ездить? моя бабушка в последние годы жизни не выходила на улицу, прикормит с окна голубей, потом цап одного и в духовку, на другой день ещё одного. Так и жила.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:03

  vitaliian написав:
  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).


...позвонить, доехать, припарковаться, таскать наличку в кармане...
кому пофиг на сервис может поискать курс пониже, кому не открывая попу от дивана пофиг +30 коп к покупке или (-30 коп к продаже). А когда-то у привата были лучшие курсы на рынке. Но теперь он государственный, нет смысла быть лучше.


Дело не в пофиг.У меня был период зачисления крупных сумм на универсалку.Обнал 1%.Вот этим всё и сказано.Да и 30 коп это перегиб.На момент копеек 10 разница, а то и наоборот с некоторыми барыгами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:05

  vitaliian написав:
Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое :)

купил онлайн и слил онлайн, зачем ездить?

Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
ПС здесь смотри предыдущий пост.Если я покупаю с универсалки, то я имею возможность допустить разницу в курсе до 1%.А чтобы слить, зчем я буду терять курсовую разницу. если в др месте я могу слить дороже.т е тобой написанное не логично.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:07

  Vitl написав:Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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  #<1 ... 1363136413651366
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