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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:03
vitaliian написав: Очкарик написав: ЛАД написав:
Не очень понимаю. Для того, чтобы купить доллары, не надо "бегать по обменкам", а просто зайти и купить (можно/стоит предварительно позвонить).
...позвонить, доехать, припарковаться, таскать наличку в кармане...
кому пофиг на сервис может поискать курс пониже, кому не открывая попу от дивана пофиг +30 коп к покупке или (-30 коп к продаже). А когда-то у привата были лучшие курсы на рынке. Но теперь он государственный, нет смысла быть лучше.
Дело не в пофиг.У меня был период зачисления крупных сумм на универсалку.Обнал 1%.Вот этим всё и сказано.Да и 30 коп это перегиб.На момент копеек 10 разница, а то и наоборот с некоторыми барыгами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:05
vitaliian написав:
Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое
купил онлайн и слил онлайн, зачем ездить?
Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
ПС здесь смотри предыдущий пост.Если я покупаю с универсалки, то я имею возможность допустить разницу в курсе до 1%.А чтобы слить, зчем я буду терять курсовую разницу. если в др месте я могу слить дороже.т е тобой написанное не логично.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:07
Vitl написав:
Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:14
Vitl написав:
Такс, с тёмными силами разобрались, теперь к светлым кошелькам.
Имеем ожидание большинства просадки подорожавшего накануне доллара.Подорожание было определено подскоком мб к концу недели, без особых объёмов.А на наличке прекрасная возможность взвинтить цену выходного дня.Сложно уверенно сказать, что нас ждёт.Курс как резко подскочил, так и назад может вернуться.Но с др стороны в пнд ещё тренд может не сформироваться, и также могут подключиться факторы, которых не было в последние торговые дни.С т з вероятностей - вверх маловероятно, вниз и на месте скорее всего.Наличку вниз потянут банки с продажами 27,15-20 и барыгам по 27,30-35 обломится продавать, опять же если сам мб по каким то причинам не подпрыгнет.
Приветствую!
Вчера опт торговал в Днепр 27,16/18-27,30 , а сегодня 27,10-27,20.
Так что немного пятничный подскок отыгрываем вниз! По 27,30 покупателей не наблюдалось
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SAndriy1
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:51
одесса вроде, как вчера или я чего то не знаю. судя по заявкам на ауке минфина покупателей больше.
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:15
Vitl написав:
Сложно уверенно сказать, что нас ждёт.Курс как резко подскочил, так и назад может вернуться
.Но с др стороны в пнд ещё тренд может не сформироваться, и также могут подключиться факторы, которых не было в последние торговые дни.С т з вероятностей - вверх маловероятно, вниз и на месте скорее всего.Наличку вниз потянут банки с продажами 27,15-20 и барыгам по 27,30-35 обломится продавать, опять же если сам мб по каким то причинам не подпрыгнет.
на коротком сроке(неделя) проценты(12% годовых) дают 5коп,
т.е если курс подскочил +5коп и деньги пролежали неделю, то это паритет
я положил деньги во вторник(курс был 27,10), но в среду было дно 27,05(на 7км даже 27,00-но не покроет цену бензина)
сейчас купить в обманках 27,20, т.е. хранение на депозите неделю-убыток 10коп,
это убыток уйдет в ноль 26февраля (при условии ,что курс будет стоять на месте 27,20)
вывод: при колебаниях курса в 15коп -проценты покроют его через 3 неделисмысл в недельных депо отпадает
(если только мы через 5-6 дней не пойдем на 26,90)в что я лично мало верю.Мой прогноз на конец февраля:
-допускаю вероятность 20% курс будет ниже 27,00
-вероятность 50% курс будет 27,10-27,30
-вероятность 30% курс будет 27,30-27,70/80
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:21
vitaliian написав: Vitl написав:
Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу...
а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей.
Ну давай попробуем разобраться.Что узко, а что нет.Разумеется узко то, что реже.Я не стану приводить и искать какую то статистику, т к и так всем понятно, что доллар в нашей стране является средством сбережения честно награбленного за прошедшие годы.Т е большинство средств, предназначенных для сбережения и откладывания на чёрный день делаются в долларах.Конечно есть и другие инструменты, но они реже(уже).Например, золото, не всем доступно, не все разбираются.И т д и мн др.А вот доллары универсальное средство, захотел тут же обменял.Теперь твой узкий вариант то го же обмена.Если из под груши я могу обменять когда угодно, то оставляя доллары на счёте в банке для обратного обмена, я рискую.А может мне не нужно будет их менять долгое время или не всю сумму.А может банк обанкротится или вся бс или вп с вытекающими.Ну и Зимбабве это надо понимать от того, что ...
Востаннє редагувалось Vitl
в Нед 10 лют, 2019 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 10 лют, 2019 16:30
prodigy
Не буду цитировать толковый расклад, но от себя замечу, что я сделал выбор размещения гривны на более длительный срок и поэтому не считаю курс по дням и неделям.Как минимум меня будет интересовать апрель и как максимум июль.С августа-сентября я воздержусь от гривен в крупных размерах, хотя не исключаю, что и там возможно ещё будет нормальный курс.Вероятностное предположение самое логичное.Мы тут не зебры с криками - доллар будет стоить столько, биткоин столько, я же говорил...
Что и сколько будет стоить не знает никто.Ни ДС ни даже папа что то написавший, ни даже в снах никому не прийдёт.Каждый день добавляются курсообразующие факторы и малые и большие и они двигают курс в соотв сторону.
ПС ну а я с большей вероятностью всё таки присоединюсь к тем, кто считает возврат доллара в нисходящий тренд.Может это произойдёт и не сразу за день-два, но очень скоро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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