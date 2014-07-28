Додано: Нед 10 лют, 2019 16:21

vitaliian написав: Vitl написав: Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу... Узко.Это один из множества вариантов.Ты слил. а я хочу под грушу... а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей. а под грушу не узко? Ктото купил валюту и помог детям Зимбабве, им пофиг на курс. Этим барыги и пользуются, выдавая себя за детей.

Ну давай попробуем разобраться.Что узко, а что нет.Разумеется узко то, что реже.Я не стану приводить и искать какую то статистику, т к и так всем понятно, что доллар в нашей стране является средством сбережения честно награбленного за прошедшие годы.Т е большинство средств, предназначенных для сбережения и откладывания на чёрный день делаются в долларах.Конечно есть и другие инструменты, но они реже(уже).Например, золото, не всем доступно, не все разбираются.И т д и мн др.А вот доллары универсальное средство, захотел тут же обменял.Теперь твой узкий вариант то го же обмена.Если из под груши я могу обменять когда угодно, то оставляя доллары на счёте в банке для обратного обмена, я рискую.А может мне не нужно будет их менять долгое время или не всю сумму.А может банк обанкротится или вся бс или вп с вытекающими.Ну и Зимбабве это надо понимать от того, что ...