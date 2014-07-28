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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:49

  Starikan написав:
  Vitl написав:....
Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое :)

Сын забирает редко. Он же не валютный спекулянт. Просто переводит часть своей зарплаты айтишника обратно в валюту.

Правильно. Так же делает, по-видимому, большинство тех, у кого зарплата заметно превышает текущие расходы.
Но кто-то оставляет купленные доллары в банке, кто-то хранит в стеклянной банке. Но даже те, кто держит на счетах, периодически забирают их, хотя, возможно, реже, чем покупают.
Не спорю с удобством покупки онлайн, но не думаю, что это сколько-нибудь заметно увеличивает спрос на доллары. Скорее, может несколько изменить соотношение между покупками в банках и в обменках в пользу банков. Степень перераспределения будет зависеть от курсов банков. Сомневаюсь, что они будут выгодными, хотя для небольших сумм это может быть не критично.
Приват сейчас 27,00/27,322, Альфа 27,05/27,30, самое узкое по Харькову 57,17/27,22, гагарин - 27,17/27,23.
Как по мне, разница заметная, хотя на суммах до 1000 долл. не очень существенная, особенно с учётом затрат времени и стоимости проезда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:особенно с учётом затрат времени и стоимости проезда.

Вставлю свои пять копеек по выделенному. В Киеве это происходит так: вышел с работы "на обед" -- попутно зашел в любимую обменку. Потому как места, где обменок нет в пешей доступности, нужно еще поискать.
Так что затраты что времени что "стоимости проезда" -- околонулевые.
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