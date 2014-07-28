Додано: Пон 11 лют, 2019 10:49

Starikan написав: Vitl написав: ....

Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое ....Когда нужно будет забирать купленное онлайн, сделать прийдётся всё то же самое

Сын забирает редко. Он же не валютный спекулянт. Просто переводит часть своей зарплаты айтишника обратно в валюту. Сын забирает редко. Он же не валютный спекулянт.

Правильно. Так же делает, по-видимому, большинство тех, у кого зарплата заметно превышает текущие расходы.Но кто-то оставляет купленные доллары в банке, кто-то хранит в стеклянной банке. Но даже те, кто держит на счетах, периодически забирают их, хотя, возможно, реже, чем покупают.Не спорю с удобством покупки онлайн, но не думаю, что это сколько-нибудь заметно увеличивает спрос на доллары. Скорее, может несколько изменить соотношение между покупками в банках и в обменках в пользу банков. Степень перераспределения будет зависеть от курсов банков. Сомневаюсь, что они будут выгодными, хотя для небольших сумм это может быть не критично.Приват сейчас 27,00/27,322, Альфа 27,05/27,30, самое узкое по Харькову 57,17/27,22, гагарин - 27,17/27,23.Как по мне, разница заметная, хотя на суммах до 1000 долл. не очень существенная, особенно с учётом затрат времени и стоимости проезда.