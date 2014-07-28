Правильно. Так же делает, по-видимому, большинство тех, у кого зарплата заметно превышает текущие расходы.
Но кто-то оставляет купленные доллары в банке, кто-то хранит в стеклянной банке. Но даже те, кто держит на счетах, периодически забирают их, хотя, возможно, реже, чем покупают.
Не спорю с удобством покупки онлайн, но не думаю, что это сколько-нибудь заметно увеличивает спрос на доллары. Скорее, может несколько изменить соотношение между покупками в банках и в обменках в пользу банков. Степень перераспределения будет зависеть от курсов банков. Сомневаюсь, что они будут выгодными, хотя для небольших сумм это может быть не критично.
Приват сейчас 27,00/27,322, Альфа 27,05/27,30, самое узкое по Харькову 57,17/27,22, гагарин - 27,17/27,23.
Как по мне, разница заметная, хотя на суммах до 1000 долл. не очень существенная, особенно с учётом затрат времени и стоимости проезда.