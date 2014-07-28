Додано: Сер 13 лют, 2019 19:02

Есть такая мысль по значению курса.Для внутреннего рынка она вообще уместна.Дело то не в самой цифре.Вот прочёл спор, где 26 или 28.А было вообще 8.Дело не в курсе, а в ценах в эквиваленте.Я написал пост. в кот раскрыл процесс выравнивания за последние неск лет.В нем суть.Не имеет значения курс 8 или 28, если средняя зп 500уе, а булка хлеба 0,5уе и т д.Т е не важна сама цифра, важно соотношение.Да, для тех кто имел сбережения или обязательства в гривнах, это важно, а для других без разницы.Будет курс 50 и зп 25000 ну и фиг с ним.Тогда играть можно с ценами. кот будут отставать или опережать .

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.