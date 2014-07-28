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Додано: Сер 13 лют, 2019 19:02
Есть такая мысль по значению курса.Для внутреннего рынка она вообще уместна.Дело то не в самой цифре.Вот прочёл спор, где 26 или 28.А было вообще 8.Дело не в курсе, а в ценах в эквиваленте.Я написал пост. в кот раскрыл процесс выравнивания за последние неск лет.В нем суть.Не имеет значения курс 8 или 28, если средняя зп 500уе, а булка хлеба 0,5уе и т д.Т е не важна сама цифра, важно соотношение.Да, для тех кто имел сбережения или обязательства в гривнах, это важно, а для других без разницы.Будет курс 50 и зп 25000 ну и фиг с ним.Тогда играть можно с ценами. кот будут отставать или опережать .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:08
На момент средний курс ок 27,2.Я бы не сказал, что сильно вырос.Но и ожидавшие падения обламались.Не думаю, что движения по 5-10 коп делают большую погоду.У нас просто завтра распределятся места.А практически уверенного тренда ни в одну сторону нет, боковик.Как и ранее предполагали, 27 оказался крепким рубежом.Ну уж не хватало 27 уже в начале февраля пробить, тогда в марте 25ХХ ждать что ли
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
А где же tea? В день подведения итогов я ожидал от него ежечасного анонса занимаемых мест )))))
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:41
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:18
твои проделки? - дисквалифицируем
а шо делать?
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:33
Правилами не прописано.
П.С.Тре,щоб Гагарін і Кицька ще по 3 копійки накинули.Бо Чернівці відстають.
Востаннє редагувалось tea в Чет 14 лют, 2019 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:37
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:42
Шанси виграти етап за 20 хвилин в мене дуже малі.
Посудіть самі.
Чик - 27.25.
Долярчик - 27.27
Віталіан - 27.30
Чай - 27.32.
Але за підсумками всіх етапів - вихожу з 3 на 2 місце.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:53
Харків.Роза тільки но ще змінила курси.
Було 27.20/27.28
Стало 27.22/27.30
Гагарін теж піднявся о 14.53 - стало 27.20/27.30
Міжбанк 27.215/27.26.
Востаннє редагувалось tea в Чет 14 лют, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:55
Привет всем.Вот вот будет результат.Заранее хотелось бы сказать. что существенные изменения произошли за посл пару дней.В осн это связано с новшествами нбу, от кот идёт подскок на мб и передаётся на кассы банков и чр.Но то таке.Всегда найдутся факторы, двигающие курс.Что касается нас. то очередной раз хочу пристыдить тех, кто уверовав в тренд. начинает раздавать места чуть ли не за неделю до финиша.Это глупо, и сегодняшний день в этом показателен.Борьба идёт до последней минуты...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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