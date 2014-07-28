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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:57
Если глянуть график прошл года. то очень точное повторение, в это время был отскок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:00
на курс воздействуют сильно много факторов. Прогнозировать их возможности нет, если у кого-то и совпадёт прогноз это обычное совпадение, как лотерея 5 из 25. Я в детстве любил в неё играть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Фіксуємо курси:
Київ - 27,27
Харків - 27,28
Одеса - 27,22
Львів - 27,20
Дніпро - 27,25
Вінниця - 27,25
Чернівці - 27,20
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Середній курс: 27,2386
Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9 з похибкою трохи менше 5 коп
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:10
Я скажу больше.Для меня лично важно достижение того уровня, кот я поставил.В большинстве я всегда угадывал, только дата смещалась на не очень большое время.И это важнее, т к голосовалка голосовалкой, а в реали я делаю операции именно в соотв со своими предпочтениями.В сегодняшнем этапе я хоть и не победил, но остался собой доволен, т к практически точно угадал глубину просадки курса.Ну было это неск дней назад, если бы нужно было действовать, то не ошибся бы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13
Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9 з похибкою трохи менше 5 коп
Поздравляю, хлопци молодци.
Чик опять подтвердил свой титул.Шесть на девять в последний момент изменил прогноз и не прогадал.Ну а Долярчик спэкулянт ещё тот
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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